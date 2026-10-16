Por: El Espectador

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Nueve personas han sido detenidas y dos exgobernadores se encuentran bajo investigación en el marco de una compleja investigación sobre presunta corrupción en la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca). De acuerdo con información presentada por la Fiscalía y documentada por El Espectador, los hechos revelan el desvió de más de COP 3.200 millones, ejecutado mediante 101 contratos irregulares. Este esquema habría implicado a siete departamentos y tuvo lugar durante los años 2022 y 2023, a través de contratos que suman más de COP 496.000 millones.

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En el centro de esta red de corrupción estaría Gustavo Bolaños Pastrana, exrepresentante legal de Aremca, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. La Fiscalía amplió recientemente la imputación en su contra, enfocándose en 23 contratos identificados con irregularidades sustanciales. La más reciente diligencia judicial se desarrolló el 14 de octubre, bajo la supervisión de la jueza 49 penal con función de control de garantías, Ángela Viviana Buitrago Herrera, en la ciudad de Bogotá. Durante esta audiencia, que se prolongó por más de tres horas, se discutió en detalle la forma de operación de la presunta organización responsable del desvío de los recursos.

Según lo documentado, Bolaños Pastrana no solo habría liderado la organización sino que también existen otras ocho personas capturadas relacionadas con la supuesta red delictiva. La Fiscalía sostiene que la apropiación indebida de dineros públicos se dio a través de la manipulación de contratos vinculados al Sistema General de Regalías, un mecanismo establecido para distribuir ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales a entidades territoriales.

Sobre Aremca, se sabe que, de acuerdo con el registro oficial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fue fundada en 2003 bajo la modalidad de “esquema asociativo territorial”. Esto significa que se estableció como una figura de unión entre municipios para acceder y administrar recursos en conjunto, lo que facilitó la concentración de grandes cantidades de dinero y, según concluían las autoridades, también la posibilidad de irregularidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Gustavo Bolaños Pastrana en el caso de corrupción de Aremca?

Gustavo Bolaños Pastrana es señalado como el principal líder de la presunta red de corrupción al interior de la Asociación de Municipios del Caribe, Aremca. Según la Fiscalía, él habría utilizado su posición como representante legal para coordinar el desvío de millonarios recursos obtenidos a través de contratos con dineros del Sistema General de Regalías. Actualmente está privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras avanza la investigación en su contra y la de otras personas implicadas.

¿Qué es un esquema asociativo territorial y cómo funcionaba en Aremca?

Un esquema asociativo territorial es una figura jurídica a través de la cual varios municipios se agrupan para gestionar recursos y proyectos conjuntos. En el caso de Aremca, este mecanismo permitió la creación de la asociación en 2003, con el fin de administrar fondos colectivos como los del Sistema General de Regalías. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que esta estructura también facilitó prácticas irregulares, ya que concentraba el manejo de grandes sumas de dinero en una sola entidad, lo que habría contribuido a la apropiación indebida de fondos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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