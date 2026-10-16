Un nuevo hecho de violencia se registró en el sur de Bogotá. Un hombre fue asesinado en una esquina del barrio San Benito, en la localidad de Tunjuelito, luego de que, al parecer, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta le dispararan en repetidas ocasiones.

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De acuerdo con la información difundida por GatoNoticias Bogotá, los hechos ocurrieron en plena vía pública y causaron temor entre los habitantes del sector, quienes presenciaron las consecuencias del ataque.

Según los primeros reportes, los presuntos agresores llegaron al lugar en una moto y abrieron fuego contra la víctima. Tras el ataque, el hombre quedó sin vida en el sitio, mientras los responsables huyeron rápidamente.

Tras conocerse el crimen, uniformados de la Policía llegaron al sitio, acordonaron la zona y adelantaron los procedimientos correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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Hasta el momento, no se ha establecido públicamente la identidad de la víctima ni las razones que habrían motivado el ataque. Las autoridades deberán determinar quiénes fueron los responsables y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

El caso mantiene en alerta a los habitantes de San Benito, quienes expresaron preocupación por lo sucedido en este sector del sur de la capital.

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