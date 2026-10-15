La espuma que apareció en una zona de Soacha por las fuertes lluvias del 14 de octubre puede tener distintos orígenes y su presencia no significa necesariamente que sea tóxica. Este fenómeno puede producirse de manera natural, pero también está relacionado con la presencia de detergentes y otros contaminantes en el agua. Por eso, su aspecto no es suficiente para determinar si representa un peligro para las personas.

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#SOACHA. ​La tarde de este 14OCT, se registraron fuertes lluvias en el sector de Ciudadela Sucre, donde intensas corrientes de agua arrastraron motocicletas, objetos y a varias personas. El balance preliminar deja dos personas lesionadas que fueron trasladadas a un centro médico,… https://t.co/wV1EajEMT2 pic.twitter.com/frWrKp9x9K — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 15, 2026

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha explicado cómo se forma este tipo de espuma en situaciones registradas en cuerpos de agua de la región. Edwin García, director del Laboratorio Ambiental de la entidad, señaló sobre un caso en el río Balsillas, en Mosquera, que “entre más se agita, más espuma hace”. Según explicó en lo recopilado por El Tiempo, las lluvias incrementan el movimiento del agua y pueden favorecer la aparición de burbujas cuando hay contaminantes presentes.

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En términos sencillos, la espuma puede aparecer cuando el agua se mueve y entra en contacto con sustancias capaces de mantener las burbujas durante más tiempo. Sin embargo, para establecer qué la produjo en un caso específico es necesario analizar su composición. Solo mediante la toma de muestras y los estudios correspondientes se puede determinar si hay sustancias que puedan afectar la salud o el ambiente.

En Soacha ya se habían registrado situaciones similares. En junio de 2022, la aparición de espuma cerca de la quebrada Tibanica llevó a la CAR a tomar muestras para estudiar el material y evaluar su posible toxicidad. El análisis era necesario para identificar las sustancias presentes y establecer si existía algún riesgo para las comunidades cercanas.

Otro episodio ocurrió en enero de 2026, cuando las lluvias provocaron una emergencia en el sector de Villa Esperanza-El Barreno. El desbordamiento de la quebrada Tibanica dejó espuma en zonas residenciales, por lo que se adelantaron labores de limpieza e intervención del canal para retirar materiales acumulados y facilitar el flujo del agua.

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Mientras se determina el origen de la espuma reportada recientemente, es importante evitar el contacto directo con ella y con el agua estancada en sectores inundados. También se recomienda mantener alejados a los niños y las mascotas, pues, sin un análisis de laboratorio, no es posible confirmar qué sustancias contiene ni establecer si puede causar afectaciones a la salud.

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