Así como el aguacero sorprendió en la Plaza de Bolívar durante las marchas en Bogotá, al punto de provocar colapso en la movilidad, otra escena marcó la jornada del miércoles 14 de octubre de 2026.

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Una publicación replicada en redes sociales mostró dos videos, uno de ellos en el que es posible observar el pánico por dos personas que son arrastradas en la avenida NQS con calle 63 (ver mapa) por la corriente producto de las lluvias en un sector de los canales de agua que hay por esa zona.

Las imágenes mostraron la manera en la que los afectados perdieron el control y necesitaron ayuda inmediata en medio de la emergencia que acabó registrada en el mencionado material audiovisual.

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Lo cierto es que también quedó en evidencia la reacción oportuna de la Policía de la capital colombiana para rescatar a los ciudadanos que se vieron en peligro durante la impactante escena que se vivió en la mencionada zona de la ciudad.

Uno de los transeúntes grabó los videos que se viralizaron pronto durante la tarde de lluvias en Bogotá, que ha sido foco de este fuerte comportamiento del clima en los últimos días.

#BOGOTÁ. Momentos de pánico se vivieron en la Av. NQS con calle 63, donde la Policía con ayuda de la comunidad rescató a dos personas que eran arrastradas por la fuerte corriente dentro del canal de agua. El angustiante momento quedó registrado en video por ciudadanos que transitaban por el sector. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 14, 2026

Los hechos se dieron durante la jornada de marchas en Bogotá en contra del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que tiene a las autoridades con mucha atención para evitar cualquier clase de disturbios.

Cabe recordar que Colombia se ha visto golpeado por el fenómeno del Niño, en una realidad climática que ahora presenta una alta cantidad de precipitaciones en la capital colombiana.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que fueron arrastradas por la corriente de agua por las lluvias en la avenida NQS, una de las vías más transitadas de la ciudad.

De igual manera, tampoco se conoce la condición de los afectados, a pesar de que en el video quedó en evidencia que se logró estabilizar su situación en medio de la inesperada emergencia.

Otro de los puntos que no se ha aclarado es cómo llegaron a esos canales para acabar atrapados en una urgencia que tuvo como incidencia adicional las fuertes lluvias que se han presentado.

¿Qué hacer al ver a una persona que es arrastrada por corrientes de agua?

Presenciar cómo una persona resulta arrastrada por fuertes corrientes de agua exige una reacción rápida, metódica y segura para evitar que la emergencia termine cobrando más vidas humanas.

El primer paso fundamental consiste en mantener la calma y dar aviso inmediato a los organismos de socorro a través de las líneas oficiales de emergencia como el 123.

Indique a los operadores la ubicación exacta del incidente y la dirección exacta hacia donde la fuerza del caudal desplaza a la víctima para coordinar el rescate oportunamente.

Bajo ninguna circunstancia intente arrojarse al agua para realizar un rescate directo si no cuenta con el entrenamiento profesional adecuado y los equipos de protección requeridos.

Lanzarse al cauce suele transformar a los testigos en víctimas adicionales, complicando gravemente las labores operativas de los equipos de rescate especializado que atienden la contingencia.

Busque rápidamente elementos flotantes o de agarre disponibles a su alrededor, tales como cuerdas, varas largas, aros salvavidas, galones plásticos vacíos o prendas de vestir entrelazadas.

Lance estos objetos hacia la persona afectada desde un punto firme de la orilla para ofrecerle un soporte que le permita mantenerse a flote sobre la superficie.

Si la víctima logra sujetar el objeto lanzado, mantenga una postura de apoyo firme en tierra seca antes de intentar halarla suavemente hacia un sector seguro.

Siga visualmente el trayecto del individuo a lo largo del recorrido para no perder su posición exacta en medio de la corriente de agua en movimiento.

Grite indicaciones claras a la víctima para que flote boca arriba, mantenga los pies por delante protegiendo la cabeza y busque salir nadando diagonalmente hacia la orilla.

Una vez extraída del agua, verifique su estado de respiración y cúbrala con mantas secas mientras espera la llegada de las ambulancias para la valoración médica profesional.

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