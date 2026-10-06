La tarde de este lunes 5 de octubre dejó a su paso escenas de caos, encharcamientos e impresionantes paisajes blancos en varios puntos de Bogotá debido a una fuerte tormenta acompañada de granizo que azotó principalmente los sectores del centro y occidente de la ciudad. Zonas como Modelia sufrieron complicaciones severas en la movilidad vehicular tras quedar cubiertas por capas de hielo, evidenciando la magnitud del fenómeno climático que sorprendió a los capitalinos.

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Ante las múltiples dudas ciudadanas sobre el origen de este inusual temporal, la coronel Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, entregó detalles en Blu Radio y descartó que se trate de un efecto directo del fenómeno de El Niño. “El fenómeno de El Niño es algo de variabilidad climática. Lo que pasó ayer fue un fenómeno de alta intensidad de corta duración; ingresó una masa húmeda y la interacción con el calor generó una tormenta en el centro y el occidente del país”, explicó la funcionaria, aclarando que dicho fenómeno no elimina las lluvias, sino que reduce las precipitaciones esperadas en términos generales.

La furia de la tormenta quedó evidenciada en las cifras de actividad eléctrica reportadas por las autoridades meteorológicas. Según la coronel Rueda, se registraron 264 rayos eléctricos generales, destacando que tan solo en la sabana de Bogotá se contabilizaron más de 1.973 rayos o descargas eléctricas intensas entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m. de este lunes.

Por su parte, Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), entregó el balance preliminar de las afectaciones urbanas. Las precipitaciones más severas se concentraron en la zona central-occidental, golpeando con fuerza a localidades como Kennedy, Engativá y tramos específicos de Suba. El funcionario indicó que se atendieron cerca de cinco emergencias por colapsos de árboles, además de graves problemas de acumulación de agua en corredores viales clave e inundaciones provocadas por el reflujo de aguas lluvias y aguas negras en diversos barrios residenciales y comerciales.

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De cara al panorama inmediato, el Ideam advirtió que las condiciones de inestabilidad continuarán durante los próximos días, tratándose de un patrón habitual para los meses de octubre y noviembre en el centro del país. Para este martes 6 de octubre, el pronóstico anticipa una mañana con tiempo seco, pero no descarta la presencia de lluvias entre moderadas y fuertes hacia los sectores occidental y noroccidental de la capital. Aunque se prevé que la atmósfera comience a regularse y que las posibles tormentas eléctricas no alcancen la misma intensidad destructiva registrada la tarde anterior, las autoridades distritales y ambientales hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta ante posibles encharcamientos y demoras en el tráfico durante las horas de la tarde.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.