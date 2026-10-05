El metro de Bogotá atraviesa una fase decisiva y el alcalde Carlos Fernando Galán reconoció que los próximos meses serán determinantes para cumplir con el cronograma del proyecto. En entrevista con Noticias RCN, el mandatario destacó los avances de la obra, pero advirtió que ahora comienza uno de los momentos más complejos: lograr que todas las piezas estén listas y funcionen de manera coordinada.

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“Estamos entrando en una etapa crítica que es la recta final, los acabados”, aseguró Galán al referirse al estado actual del proyecto. El alcalde explicó que el reto ya no consiste únicamente en avanzar en grandes estructuras, sino en completar simultáneamente el viaducto, las estaciones, los trenes y los diferentes sistemas que permitirán poner en funcionamiento la primera línea.

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Uno de los puntos que más preocupa actualmente al Distrito son las estaciones. Galán aseguró que allí existen trabajos que necesitan mayor velocidad y que ya se han enviado solicitudes a Metro Línea 1 para reforzar los equipos. “Tenemos que pedirle, lo he hecho tanto por carta como eventualmente por comunicaciones, a Metro Línea Uno que tiene que ponerse las pilas”, afirmó el mandatario.

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La presión también está puesta sobre otros componentes que deben quedar listos antes de la entrada en operación. El alcalde mencionó específicamente el espacio público y los sistemas de comunicación, frentes en los que considera necesario aumentar el personal. “Tenemos que acelerar eso para que logremos cumplir los cronogramas”, dijo Galán, quien agregó que desde la Alcaldía continuarán haciendo seguimiento para evitar que estos problemas terminen afectando las fechas previstas.

Pese a las dificultades, el mandatario considera que el proyecto mantiene un balance positivo. “El proyecto ha avanzado bien, en general el proyecto ha estado y se mantiene dentro de lo que se llama como la programación temprana y la tardía, que es el margen aceptable”, explicó. En cuanto a los trenes, señaló que actualmente 19 de los 30 que tendrá el sistema ya están en Bogotá y que el resto debería llegar alrededor de enero o febrero de 2027.

La meta que tiene la administración es terminar los componentes pendientes y llegar a septiembre de 2027 con las condiciones necesarias para comenzar la operación. Galán reconoció que alcanzar ese objetivo no será sencillo y que todavía hay aspectos que deben corregirse: “Sí creo, y debo reconocer que hay unos temas que tenemos que empujar más y el reto es terminarlo en septiembre del año entrante para ponerlo en marcha blanca”.

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Por eso, el alcalde considera que la recta final exigirá especial atención. El viaducto, que según explicó debería estar terminado entre enero y febrero, tendrá que integrarse con las estaciones, los trenes y los sistemas ferroviarios y de comunicación. “Cada uno de esos tiene que avanzar, pero además tiene que integrarse al otro”, resumió Galán, en una advertencia que pone el foco en la coordinación de todos los frentes para que el Metro de Bogotá pueda cumplir con el cronograma previsto.

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