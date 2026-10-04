Por: Portal Bogotá

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Bajo el lema “Rodamos juntos por la vida”, se firmó en Bogotá un pacto que reúne a los diferentes actores del ecosistema de la motocicleta, como motociclistas, clubes, colectivos, entidades distritales y representantes del sector privado, con el objetivo de trabajar de manera articulada por una movilidad más segura y la reducción de las muertes y lesiones graves en las vías. Esta iniciativa fue presentada en el marco del Día Distrital del Motociclista, celebrado el primer sábado de octubre cada año, como parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, según información oficial de Bogotá.

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La firma del pacto no es solo un acto simbólico, sino una respuesta concreta a una problemática grave: de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), hasta el 31 de agosto de 2026, los motociclistas constituían el 49 % de las víctimas fatales por siniestros viales en la ciudad. María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad, enfatizó que “la seguridad vial no depende de un solo actor, sino que requiere que todos hagamos nuestra parte”, y reiteró el compromiso conjunto de actores públicos y privados para proteger la vida en las calles de Bogotá, como recogió la entidad por medio de la red social X.

Durante el año 2026, la SDM ha impulsado diversas acciones orientadas a fortalecer la seguridad vial de los motociclistas. Entre estas se destacan 10 cursos teórico-prácticos con 310 personas capacitadas, 24 jornadas de Tintatón en las que participaron cerca de 3.922 motociclistas y jornadas de sensibilización como ‘Brindis por la vida’, que buscó alertar a 231 participantes sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Además, se implementó la estrategia ‘Multiplicadores de Seguridad Vial’, cuyo propósito es formar motociclistas para que repliquen conocimientos y fomenten conductas responsables en sus entornos.

Todo esto hace parte de un esfuerzo integral por consolidar la articulación entre los distintos sectores involucrados con el uso de motocicletas. Con el pacto y estas estrategias, Bogotá busca priorizar la vida y la seguridad en las vías como un objetivo de todos, en el marco de la conmemoración organizada por el Concejo de Bogotá, a través del Acuerdo 550 de 2014, que estableció el Día Distrital del Motociclista como un espacio anual para la prevención y educación vial.

¿En qué consiste el pacto ‘Rodamos juntos por la vida’ firmado en Bogotá?

El pacto ‘Rodamos juntos por la vida’ es un compromiso suscrito por actores del ecosistema de la motocicleta en Bogotá, con respaldo de la Secretaría Distrital de Movilidad, que busca reducir muertes y lesiones graves en las vías promoviendo la corresponsabilidad, el autocuidado y la conducción segura. Incluye la participación activa de clubes, colectivos, entidades públicas y privadas para unir esfuerzos en la formación y sensibilización de motociclistas.

¿Cuáles son las principales acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad para la seguridad vial de motociclistas en 2026?

Entre las acciones destacadas de la Secretaría Distrital de Movilidad en 2026 están los cursos teórico-prácticos para motociclistas, jornadas de Tintatón, retos como ‘Más lento, más pro’, actividades de sensibilización como ‘Brindis por la vida’ y la estrategia ‘Multiplicadores de Seguridad Vial’ para que los mismos conductores extiendan su conocimiento a sus comunidades, todo enfocado en reducir los siniestros viales y proteger la vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.