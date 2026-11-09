Por: Noticiero 90 minutos

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El mantenimiento de las pastillas de freno es fundamental para cualquier automotor y está determinado por factores como el tipo de vehículo, su peso y el ambiente en que circula, una realidad que abarca desde motocicletas hasta vehículos comerciales pesados. De acuerdo con la información recogida por 90 Minutos, aunque la función de este componente es universal —detener el movimiento de las ruedas y facilitar el control—, las condiciones de desgaste y los periodos recomendados para el cambio varían notoriamente entre los diferentes segmentos del parque automotor.

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En el caso específico de las motocicletas, su menor peso juega a favor de la durabilidad de las pastillas, que suelen resistir entre 10.000 y 15.000 kilómetros. Sin embargo, la exposición constante a factores climáticos extremos y a terrenos polvorientos o mojados puede acelerar notablemente el desgaste. Según el mecánico Juan Piedrahita, uno de los puntos críticos está en el freno delantero, el cual absorbe hasta el 70 % de la fuerza de detención y, por ello, requiere una mayor frecuencia de inspección y reemplazo. Aquí, la prevención es esencial para garantizar que este componente clave no falle en el momento de mayor necesidad.

Por otro lado, los automóviles particulares y utilitarios enfrentan un contexto diferente. Las pastillas de freno en estos vehículos tienen una vida útil estimada entre 40.000 y 60.000 kilómetros, determinada en gran medida por el peso, el tipo de recorrido y los hábitos al conducir. La conducción en ciudad, con frecuentes detenciones en semáforos, impuestos por el flujo urbano, acorta considerablemente la vida útil de las pastillas respecto a trayectos largos por autopista, donde el uso del freno es menos constante. Por esta razón, se recomienda mantener una vigilancia constante y tomar decisiones responsables basadas en condiciones reales de uso.

Finalmente, los vehículos comerciales y de carga pesada representan el desafío mayor para estos materiales. Aunque cuentan con sistemas de apoyo como freno de motor o retardadores, el peso de las cargas les exige pastillas robustas y resistentes. De acuerdo con la misma fuente, su duración oscila ampliamente entre 45.000 y 80.000 kilómetros. Olvidar el cambio responsable puede tener consecuencias graves: no solo se compromete la integridad de los discos, sino que el material de fricción podría cristalizarse por exceso de temperatura, anulando completamente la efectividad del frenado y elevando riesgos para la seguridad.

En conclusión, la supervisión periódica y la prevención, sin importar el tipo de automotor, constituyen la principal recomendación para asegurar viajes seguros y evitar gastos mayores por daños mecánicos prematuros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cada cuánto se deben cambiar las pastillas de freno en motos, carros y vehículos pesados?

La frecuencia recomendada para cambiar las pastillas de freno varía según el tipo de vehículo y sus condiciones de uso. En motocicletas, el cambio suele hacerse entre 10.000 y 15.000 kilómetros, siempre vigilando principalmente el freno delantero. En autos particulares, el rango se sitúa entre 40.000 y 60.000 kilómetros, aunque el manejo urbano puede acortar estos periodos. Para vehículos comerciales o de carga pesada, la durabilidad puede ir de 45.000 a 80.000 kilómetros, dependiendo de la carga y el uso de frenos auxiliares.

¿Qué consecuencias puede traer no cambiar las pastillas de freno a tiempo?

No sustituir las pastillas de freno cuando corresponde puede dañar los discos y, en vehículos de carga, producir la cristalización del material de fricción por elevadas temperaturas. Esta situación puede disminuir o eliminar la capacidad de frenado, incrementando riesgos de accidentes y elevando los costos de reparación del sistema de frenos.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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