Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La madrugada del viernes 30 de octubre dejó una trágica noticia en Ibagué: Ervin Duván Rojas Cardona, de 30 años, perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito. El hecho ocurrió hacia la 1:00 a. m. en la carrera Quinta con calle 94, exactamente en la parte baja del barrio Jardín. Rojas Cardona se encontraba manejando una motocicleta de placa QRK95G cuando, según el reporte preliminar de la Secretaría de Movilidad, perdió el control del vehículo y terminó volcándose.

Sigue a PULZO en Discover

El accidente motivó una rápida movilización de los organismos de atención de emergencias, que llegaron al lugar para prestar auxilio. Rojas Cardona fue trasladado en ambulancia a la clínica Asotrauma, pero, a pesar del esfuerzo del personal médico, falleció a causa de la gravedad de las lesiones sufridas en el siniestro, como informó la Secretaría de Movilidad.

Por ahora, la principal hipótesis sobre la causa del accidente señala la pérdida de control de la motocicleta, aunque las autoridades de tránsito y el grupo de criminalística aún investigan los detalles exactos que llevaron al conductor a sufrir el volcamiento. No se han determinado otros factores involucrados ni se han dado a conocer resultados concluyentes sobre este caso específico, de acuerdo con la dependencia oficial citada.

Tras el accidente, la Secretaría de Movilidad reiteró un llamado dirigido a todos los usuarios de las vías para que conduzcan con prudencia y respeten las normas de tránsito. «Una mala decisión al volante nos puede traer una consecuencia irrevocable», expresó dicha dependencia, subrayando la importancia de prevenir tragedias como esta y disminuir el riesgo de nuevos accidentes.

Este hecho elevó a 80 el número de víctimas mortales por accidentes de tránsito en Ibagué durante 2026, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad. Dicha cifra refleja una problemática constante en materia de seguridad vial en la capital tolimense, donde cada caso no solo representa una estadística, sino el dolor para las familias que pierden a sus seres queridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se investiga el accidente de tránsito en Ibagué ocurrido el 30 de octubre?

Las autoridades realizan investigaciones porque la causa exacta del accidente todavía no ha sido definida. Aunque la hipótesis preliminar apunta a la pérdida de control de la motocicleta que manejaba Ervin Duván Rojas Cardona, el grupo de criminalística y la Secretaría de Movilidad buscan establecer si existieron otros factores involucrados en el siniestro.

¿Cuántas víctimas mortales por accidentes de tránsito se han registrado en Ibagué durante 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, con el fallecimiento de Ervin Duván Rojas Cardona, Ibagué alcanzó la cifra de 80 víctimas mortales por accidentes de tránsito en lo corrido de 2026, un indicador que despierta preocupación sobre la seguridad vial en la ciudad.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.