Por: Portal Bogotá

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El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) celebró 20 años de historia en Bogotá con el lanzamiento de la publicación digital Historias que garantizan derechos. Este libro reúne más de un siglo de cambios y avances en la protección social de la capital, destacando el papel fundamental de quienes han dedicado su vida profesional a garantizar derechos pensionales, según información recogida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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El evento conmemorativo se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre en las instalaciones del FONCEP. Reunió a más de 80 asistentes presenciales y más de 60 conectados virtualmente, entre los que se encontraban pensionados, funcionarios públicos, representantes de entidades cuotapartistas y especialistas en seguridad social. El director general encargado del FONCEP, Camilo Ernesto Ojeda Amaya, ofreció las palabras de bienvenida, seguidas por un recorrido audiovisual que permitió recordar los momentos más importantes de la entidad.

Uno de los espacios centrales fue el conversatorio “20 años garantizando derechos: las historias detrás del FONCEP”, en el que participaron figuras como Melba Cecilia Núñez Rodríguez y Víctor Casanova, ambos con más de tres décadas de trayectoria institucional; Ana María Muñoz Segura, profesora universitaria y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia; y Gustavo Riveros Aponte, director para Colombia y el Área Andina del Centro Regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Este diálogo permitió analizar las transformaciones de la protección pensional, los aprendizajes institucionales del FONCEP y los retos futuros para Colombia en términos de cobertura, suficiencia pensional y sostenibilidad del sistema.

La publicación Historias que garantizan derechos repasa la evolución histórica de la seguridad social en Bogotá, desde las primeras iniciativas de bienestar obrero en 1918, la creación de la Caja de Previsión Social en 1933, FAVIDI y la propia fundación del FONCEP en 2006. Un fragmento fue presentado por Joaquín Manuel Granados Rodríguez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación del FONCEP, resaltando los relatos personales de funcionarios y pensionados sobre los cambios tecnológicos y administrativos a lo largo de los años.

El aniversario no solo fue un espacio de memoria, sino también de reflexión sobre el futuro. Gustavo Riveros Aponte, en su charla académica “El futuro de las pensiones”, abordó desafíos actuales como el envejecimiento poblacional, la cobertura y sostenibilidad financiera del sistema, y la importancia de pensar en nuevas formas de proteger económicamente a la población mayor.

Como parte de la jornada, hubo encuentros entre generaciones, actividades culturales y momentos para reconocer el trabajo de quienes han construido esta historia. La edición digital del libro permite a toda la ciudadanía acceder a una memoria detallada sobre el desarrollo pensional en Bogotá y conocer testimonios que rara vez se encuentran en los registros administrativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de la publicación digital ‘Historias que garantizan derechos’ para la memoria de la protección social en Bogotá?

La publicación digital ‘Historias que garantizan derechos’ constituye una fuente relevante que rescata más de un siglo de historia de la protección social en Bogotá, según información oficial del FONCEP. A través del testimonio de funcionarios y pensionados, el libro documenta transformaciones, anécdotas y la evolución del sistema pensional, permitiendo a los ciudadanos acercarse a relatos personales y a la memoria institucional más allá de los registros administrativos.

¿Cuáles son los principales desafíos del sistema pensional en Bogotá destacados en el evento del FONCEP?

Durante la celebración de los 20 años del FONCEP, de acuerdo con la charla académica liderada por Gustavo Riveros Aponte y el conversatorio principal, se abordaron desafíos como la ampliación de la cobertura pensional, la garantía de pensiones suficientes y la sostenibilidad financiera del sistema. Además, se subrayó la necesidad de adaptar el sistema ante el envejecimiento poblacional y la importancia de mantener la protección social en el futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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