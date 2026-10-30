Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa su combate decidido contra el delito, enfrentando casos que conmocionan por la astucia y violencia de quienes infringen la ley. Un reciente episodio ocurrido en el barrio San Marcos, en la localidad de Engativá, dejó al descubierto la modalidad delictiva en la que los responsables se hicieron pasar por miembros de la Sección de Investigación Judicial y Criminal, SIJIN, accediendo a una vivienda tras exhibir prendas y argumentar un supuesto procedimiento judicial.

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Según información otorgada por las propias víctimas, durante el falso allanamiento, los sujetos —tres hombres y una mujer— lograron ingresar al inmueble, donde ejecutaron un robo, tocaron de manera indebida a una persona presente y finalmente lesionaron con arma cortopunzante a uno de los residentes. La gravedad de los hechos llevó a que la alerta fuera transmitida de inmediato a la central de radio de la Policía de Bogotá, la cual puso en marcha su reacción a través de las unidades de la Estación de Engativá.

La búsqueda de los implicados se extendió hasta la localidad de Teusaquillo. El seguimiento se logró mediante la localización en tiempo real mediante GPS de uno de los celulares que había sido robado durante el asalto. De acuerdo con la información de la Policía de Bogotá, este avance tecnológico permitió a los uniformados interceptar el vehículo en el que los presuntos responsables intentaban huir.

Durante el procedimiento, los cinco implicados fueron capturados en flagrancia. La Policía logró recuperar cuatro teléfonos móviles, joyas, otras pertenencias robadas, e incautar el automóvil utilizado para escapar. Lo más alarmante, según la información oficial divulgada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, es que los capturados suman entre todos 44 anotaciones judiciales por diversos delitos, entre los que se encuentran concierto para delinquir, hurto, fabricación y tráfico de armas de fuego, fuga de presos, lesiones personales, daño en bien ajeno y actos sexuales con menor de 14 años. Se destaca además que uno de los detenidos tenía en curso una medida de detención domiciliaria por hurto. Finalmente, tres de los capturados fueron enviados a prisión mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes.

Este caso refuerza el llamado a toda la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa o delictiva en la Línea de Emergencias 123, resaltando la importancia de la denuncia como herramienta esencial para avanzar en las investigaciones y trabajar por una Bogotá más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaban los delincuentes que fingieron ser de la SIJIN en Engativá?

Según la información de las víctimas y datos suministrados por la Secretaría Distrital de Seguridad, los responsables vestían prendas similares a las de la SIJIN y aseguraron que debían hacer un procedimiento judicial en la vivienda. Tras acceder, ejecutaron un robo, perpetraron agresiones físicas y sexuales, y huyeron con pertenencias de las víctimas, hasta ser localizados gracias al rastreo por GPS de un celular robado.

¿Qué significa tener anotaciones judiciales acumuladas según la Policía de Bogotá?

Tener anotaciones judiciales acumuladas quiere decir que una persona ha sido previamente registrada por la autoridad judicial por diferentes delitos. En este caso, los cinco capturados sumaban 44 anotaciones por delitos como hurto, concierto para delinquir y actos sexuales con menor de 14 años, lo que refleja reincidencia y un historial criminal persistente de acuerdo con la Policía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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