Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá comunicó que las personas que necesiten orientación o deban adelantar gestiones relacionadas con servicios de salud ahora cuentan con un nuevo punto de atención en el sur de la ciudad. Según la información publicada en el portal oficial de la administración distrital, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) incluyó su oferta de servicios en el CADE Tunal, donde funcionará en el módulo 2, con atención de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m.

Sigue a PULZO en Discover

En este sitio, los ciudadanos pueden consultar sobre procedimientos dirigidos a quienes están vinculados al régimen subsidiado, así como la asignación de citas médicas dentro de la Red Pública de Bogotá, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y los traslados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS) subsidiadas. Esta ampliación responde a la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca acercar los servicios a los diferentes barrios y localidades, según señala la propia Alcaldía.

La oferta de atención incluye, además, la orientación para adelantar la certificación de discapacidad, información sobre la gratuidad en servicios de salud y la posibilidad de ejercer la libre elección de una EPS del régimen subsidiado. Asimismo, en el CADE Tunal se recibirán solicitudes generales relacionadas con la Secretaría Distrital de Salud, y se tramitarán conceptos sanitarios para establecimientos comerciales, de acuerdo con lo indicado en la comunicación oficial.

Es importante mencionar que, como parte de la reorganización de los puntos presenciales de atención, la Secretaría Distrital de Salud suspendió atención en el SuperCADE de la Calle 13. Sin embargo, la entidad mantiene su presencia en diferentes puntos de la red CADE repartidos en varias localidades de la capital, permitiendo así que la ciudadanía acceda a la oferta institucional sin grandes traslados.

Recientemente, la Alcaldía Mayor de Bogotá detalló la ubicación de quince puntos presenciales más de la SDS en la red CADE y SuperCADE. Entre ellos están el SuperCADE 20 de Julio en San Cristóbal, SuperCADE Engativá en el barrio Sabanas del Dorado, SuperCADE Manitas en Ciudad Bolívar, SuperCADE Américas en Kennedy, y otros puntos en Bosa, Teusaquillo, Suba, Fontibón, Usaquén, Usme y Puente Aranda, además del mismo CADE Tunal, entre otros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles servicios presta la Secretaría Distrital de Salud en el CADE Tunal de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, la Secretaría Distrital de Salud atiende dudas sobre procedimientos para afiliados al régimen subsidiado, asignación de citas médicas en la Red Pública, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y traslados de EPS subsidiadas. También orienta sobre certificación de discapacidad, gratuidad en salud, libre elección de EPS, conceptos sanitarios para establecimientos y solicitudes generales relacionadas con la entidad.

¿Dónde están ubicados los puntos de atención de la Secretaría Distrital de Salud en la red CADE de Bogotá?

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud cuenta con atención presencial en múltiples puntos de la red CADE y SuperCADE. Algunos de estos son SuperCADE 20 de Julio, SuperCADE Engativá, SuperCADE Manitas, SuperCADE Américas, SuperCADE Bosa, SuperCADE CAD, SuperCADE Suba, CADE Fontibón, CADE Santa Helenita, CADE Gaitana, CADE Santa Lucía, CADE Servitá, CADE Yomasa, CADE Patio Bonito, CADE La Victoria, CADE Muzú, CADE Toberín, CADE Los Luceros y CADE Tunal.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.