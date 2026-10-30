Un supuesto procedimiento de allanamiento terminó convertido en un violento asalto en una vivienda de la localidad de Engativá, en Bogotá. Tres hombres y una mujer habrían utilizado una falsa identidad como investigadores de la SIJIN para ingresar al inmueble, intimidar a sus ocupantes y llevarse celulares, joyas y otras pertenencias.

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El caso ocurrió en el barrio San Marcos y quedó en manos de las autoridades judiciales. Según la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, durante el robo uno de los residentes fue lesionado con un arma cortopunzante y una de las víctimas habría sufrido tocamientos indebidos.

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La captura de los cuatro sospechosos se produjo después de que las autoridades rastrearan uno de los teléfonos hurtados. Sin embargo, otro detalle llamó la atención de los investigadores: uno de los detenidos tenía una medida de detención domiciliaria vigente por el delito de hurto.

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De acuerdo con la información oficial, los presuntos delincuentes llegaron a la casa y se presentaron como integrantes de la SIJIN. Bajo el argumento de que debían adelantar un allanamiento, consiguieron ingresar al inmueble.

Una vez dentro, habrían intimidado a los ocupantes y cometido el robo. La Secretaría Distrital de Seguridad informó que los responsables se llevaron teléfonos celulares y joyas, además de agredir a uno de los residentes.

“Los tres hombres y la mujer hurtaron celulares y joyas, lesionaron a uno de los residentes y habrían realizado tocamientos a una de las víctimas”, señaló la entidad.

Las autoridades también confirmaron que una de las personas afectadas denunció tocamientos indebidos durante el asalto. Estos hechos hacen parte de la investigación para establecer las responsabilidades individuales de los capturados.

GPS de un celular permitió ubicar a los presuntos delincuentes

La reacción de las autoridades y el rastreo de uno de los dispositivos robados fueron claves para dar con el paradero de los sospechosos.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad, después de conocer el hurto, la Policía activó un plan candado y comenzó a monitorear en tiempo real la ubicación del teléfono mediante su sistema GPS.

“Gracias al monitoreo en tiempo real a través del GPS de uno de los celulares hurtados, los uniformados lograron interceptar el automotor en el que huían por los lados de Teusaquillo”, explicó la entidad.

Los cuatro señalados fueron ubicados cuando se movilizaban cerca de la avenida Caracas. Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron cuatro teléfonos celulares, joyas y otras pertenencias que habrían sido sustraídas de la vivienda.

Además, el vehículo en el que se desplazaban fue inmovilizado y quedó a disposición de las autoridades como parte de las actuaciones investigativas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en este caso fue la situación judicial de uno de los detenidos, quien, según las autoridades, tenía vigente una medida de detención domiciliaria por otro proceso relacionado con hurto.

Este detalle generó cuestionamientos sobre el cumplimiento y seguimiento de las medidas judiciales, especialmente cuando una persona que cuenta con ese beneficio presuntamente vuelve a involucrarse en actividades delictivas. A esto se suma el historial de los cuatro capturados: entre todos acumulaban 44 anotaciones judiciales por diferentes conductas.

De acuerdo con el reporte oficial, los antecedentes están relacionados con delitos como concierto para delinquir, porte, tráfico o fabricación de armas de fuego, hurto calificado y agravado, fuga de presos, actos sexuales con menor de 14 años, lesiones personales y daño en bien ajeno.

La Policía indicó que los cuatro registraban anotaciones por distintos comportamientos delictivos. No obstante, estas anotaciones corresponden a registros judiciales y no significan, por sí solas, que todas esas personas hayan sido condenadas por cada uno de los hechos.

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Después de las audiencias judiciales, tres de los cuatro capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, según confirmó la Secretaría Distrital de Seguridad.

Los implicados deberán responder dentro del proceso penal por los hechos relacionados con el asalto a la vivienda, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la individualización de las conductas que se les atribuyen.

Por ahora, los investigadores también buscan establecer si los sospechosos estarían relacionados con otros robos en Bogotá en los que se habría utilizado una modalidad similar: hacerse pasar por funcionarios de organismos oficiales para engañar a los residentes y conseguir acceso a sus viviendas.

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