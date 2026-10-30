Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para ofrecer un amplio panorama cultural durante la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2026, con actividades destinadas a públicos de todas las edades, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Los eventos, que combinan opciones gratuitas y pagas, incluyen desde conciertos sinfónicos y actividades literarias, hasta jornadas de arte al aire libre, teatro y talleres creativos en espacios emblemáticos de la ciudad.

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Uno de los focos principales de la programación es la celebración del Día Dulce en las bibliotecas públicas, impulsada por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed). Durante el 30 y 31 de octubre, niñas, niños y sus familias podrán participar en laboratorios creativos, clubes de lectura, juegos y experiencias científicas diseñadas especialmente para la infancia. Este evento coincide con el aniversario número 25 de BibloRed y la entrada es gratuita.

En la agenda musical destaca el concierto 'Fantasmas y sombras sinfónicas', a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección de Elizabeth Vergara Gallego. La función se realizará el 30 de octubre en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y requiere boletería de TuBoleta. Además, la misma orquesta ofrecerá un concierto especial de Halloween el 31 de octubre, con entrada libre en el Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia.

Para los más pequeños, el Parque de los Novios será escenario de 'Bebés al Parque 2026', un encuentro de arte, música, juego y naturaleza coordinado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su programa Nidos – Arte en primera infancia. Este evento gratuito forma parte del cierre de la tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia. Además, el Centro Felicidad Chapinero y el Teatro de la Montaña ofrecerán días temáticos con actividades acuáticas, concursos de disfraces, teatro y otras dinámicas comunitarias.

El cine y la literatura también tendrán espacio en la programación. El Centro Felicidad Chapinero, junto a la Embajada de Japón en Colombia, presenta la película ‘Kanasandō’, mientras que el Bronx Distrito Creativo albergará el 20º Festival de Libros para Niños y Jóvenes. Por otro lado, la Compañía Corporeus Danza llevará la obra ‘El Color de Nuestras Voces’ al Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), y la profecía del Frailejón se presentará como parte de las actividades teatrales para la niñez. La agenda se cierra con el espectáculo musical y audiovisual de César López en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, que invita a reflexionar sobre la memoria y la convivencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos gratuitos para celebrar Halloween en Bogotá en 2026?

Entre las principales opciones gratuitas para la celebración de Halloween en Bogotá se encuentran el Día Dulce en las bibliotecas públicas, los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en la Universidad Nacional y La Media Torta, el festival ‘Bebés al Parque 2026’ en el Parque de los Novios, las actividades en el Centro Felicidad Chapinero y las jornadas teatrales y literarias en el Bronx Distrito Creativo y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). La mayoría de estos eventos requieren inscripción previa o entrada hasta completar aforo.

¿Qué actividades culturales y artísticas pueden disfrutar las familias en Bogotá durante la primera semana de noviembre de 2026?

Durante la primera semana de noviembre, las familias podrán encontrar actividades que abarcan conciertos sinfónicos, festivales de libros, propuestas de danza y teatro, así como jornadas de arte y ciencia para niños de todas las edades. Espacios como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, El Muelle de la FUGA, el Parque de los Novios y los centros culturales de la ciudad acogerán estos eventos, cuyo objetivo es acercar a los ciudadanos a las expresiones artísticas y fortalecer la convivencia a través de la cultura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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