Por: Portal Bogotá

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Una inversión sin precedentes de más de $145 mil millones será entregada por el Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas (GCF, por sus siglas en inglés) para Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, así como para comunidades de la región, con el objetivo de proteger las fuentes de agua que abastecen estos territorios. Según fuentes oficiales citadas en la página del distrito, estos recursos permitirán conservar y recuperar ecosistemas esenciales y fortalecerán la preparación de Bogotá y la región frente a situaciones críticas, como las sequías asociadas al fenómeno de El Niño y las inundaciones causadas por lluvias excesivas.

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El proyecto lleva el nombre de ‘Construyendo Resiliencia Hídrica en Bogotá y la Región’ y cuenta con una financiación conjunta cercana a los $244 mil millones, integrada por la donación del GCF, la cofinanciación del Distrito Capital y otros actores públicos y privados, incluyendo la Gobernación de Cundinamarca. Bogotá aportará más de $59 mil millones, una cifra que representa el 60% de esta cofinanciación, para asegurar la protección de las fuentes hídricas compartidas con la región.

La alcaldía liderada por Carlos Fernando Galán y la ONG Conservación Internacional han sido los principales impulsores del proyecto desde 2024. Las crisis recientes de abastecimiento de agua, que llevaron al racionamiento entre 2024 y 2025, resaltaron la importancia de anticiparse y prepararse adecuadamente antes de la disminución de los embalses. La protección de los ecosistemas estratégicos se ha convertido así en una prioridad para enfrentar los retos del cambio climático.

Entre los objetivos más destacados se encuentra la conservación y restauración de 6.800 hectáreas en áreas prioritarias como la cuenca alta del río Tunjuelo y los páramos de Guacheneque, Guerrero, Chingaza y Sumapaz. Estas zonas alimentan los embalses y bocatomas que abastecen al Distrito y a los acueductos de varios municipios vecinos. El proyecto, programado para ejecutarse entre 2027 y 2032, beneficiará a más de 10 millones de personas en la ciudad y 33 municipios de Cundinamarca.

Las actividades incluyen la ampliación de acuerdos de conservación con comunidades rurales, la restauración de zonas degradadas, el apoyo a prácticas sostenibles para pequeños productores y el fortalecimiento de 40 acueductos comunitarios. El distrito espera duplicar el área bajo acuerdos de conservación para finales de 2027, apoyando tanto la calidad del agua como la economía local a través de incentivos económicos denominados Pagos por Servicios Ambientales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto de resiliencia hídrica en Bogotá y la región?

El proyecto ‘Construyendo Resiliencia Hídrica en Bogotá y la Región’ se centra en la protección y recuperación de ecosistemas esenciales para el abastecimiento de agua. Incluye actividades como la conservación, restauración de áreas degradadas y el apoyo a productores y comunidades rurales mediante incentivos económicos, buscando fortalecer la capacidad de la región para enfrentar sequías e inundaciones.

¿Qué son los Pagos por Servicios Ambientales en Bogotá?

Los Pagos por Servicios Ambientales son incentivos económicos entregados a familias campesinas y propietarios rurales que se comprometen a conservar y restaurar áreas de sus predios importantes para la protección de fuentes de agua, como páramos y bosques altoandinos, contribuyendo así a garantizar el abastecimiento y la calidad del agua para la ciudad y la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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