Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La trágica muerte de Yuly Yaneth Avilés Cornelia, una mujer de 37 años oriunda del municipio del Guamo, ha generado profundo dolor y conmoción entre sus familiares y la comunidad de donde provenía. Yuly, quien había decidido irse de la vereda La Chamba en búsqueda de un mejor porvenir laboral en Bogotá, trabajaba como operaria de TransMilenio con el objetivo de ofrecerles una vida digna a sus tres hijos, según información recogida por El Nuevo Día. Sin embargo, su vida fue abruptamente arrebatada cuando sufrió un ataque con arma blanca en una vivienda de Bosa Porvenir, en la capital colombiana.

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De acuerdo con la información disponible, Yuly habría recibido al menos cuatro heridas provocadas con arma blanca, las cuales resultaron fatales a pesar de los esfuerzos de quienes la auxiliaron y su traslado a un centro asistencial. La pareja sentimental de la víctima, identificada como Edwin Murcia, es señalado por las autoridades y por versiones de familiares como el principal sospechoso del crimen. Las primeras investigaciones señalan que Murcia y Yuly llevaban apenas unos meses conviviendo, y que tras el violento episodio, el hombre habría huido del lugar, por lo que su paradero es desconocido y las autoridades continúan en su búsqueda.

Testimonios de los allegados de Yuly, citados por El Nuevo Día, dan cuenta de que la mujer recién había terminado la relación con Murcia y había decidido refugiarse en la casa de un familiar junto a sus hijos, tratando así de ponerse a salvo y alejarse de su expareja. De igual manera, revelan que, presuntamente, no era la primera vez que enfrentaba hechos de violencia durante la convivencia con el señalado. Tales antecedentes serán materia de investigación por parte de las autoridades para esclarecer el contexto y las circunstancias que rodearon este caso.

El suceso ha provocado una ola de tristeza tanto en Bogotá como en el Tolima, donde Yuly era muy querida por sus seres queridos. Personal de criminalística realizó en el interior del lugar de los hechos la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo. Se informó que el traslado del cuerpo hacia el Guamo, Tolima, está previsto para el sábado 31 de octubre a las 4:00 de la madrugada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la violencia previa en la relación de Yuly Yaneth Avilés Cornelia?

De acuerdo con los familiares de Yuly, no sería la primera vez que la mujer enfrentaba episodios de violencia durante su relación con Edwin Murcia. Sin embargo, estas versiones deberán ser verificadas por las autoridades para esclarecer los antecedentes y fundamentar la investigación en torno a este crimen.

¿Cómo avanza la investigación sobre el asesinato de Yuly Yaneth Avilés en Bogotá?

Las autoridades han avanzado en las diligencias de criminalística, incluyendo la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, y mantienen la búsqueda activa de Edwin Murcia. Los esfuerzos se centran en esclarecer las circunstancias exactas del hecho y en localizar al principal sospechoso, señalado por la familia y por las primeras versiones recogidas por El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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