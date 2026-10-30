Nuevos detalles se conocieron sobre el asesinato de una mujer al interior de la cárcel La Modelo, en Bogotá. El crimen ocurrió el pasado 22 de agosto, durante una visita que la víctima le realizaba a su pareja sentimental, identificada como William Rafael Martínez Alvarino, quien se encontraba privado de la libertad.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el hombre habría atacado a su compañera sentimental hasta causarle la muerte mediante maniobras de estrangulamiento y sofocación.

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La revelación de estos detalles también permitió conocer los presuntos antecedentes de violencia que habrían marcado la relación, que llevaba aproximadamente cinco años.

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Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, durante el encuentro en el centro penitenciario, Martínez Alvarino habría utilizado la fuerza para sujetar a la mujer por la parte superior del cuerpo y uno de sus brazos, reduciendo su capacidad de defenderse.

Posteriormente, el procesado habría realizado maniobras de estrangulamiento y sofocación que terminaron provocándole la muerte. El caso causó conmoción, no solo por la violencia del ataque, sino porque ocurrió dentro de un establecimiento carcelario, durante una visita autorizada.

Uno de los aspectos más relevantes que reveló la Fiscalía tiene que ver con los comportamientos que, presuntamente, el hombre habría mantenido durante los últimos dos años de la relación.

Una visita a la cárcel La Modelo de Bogotá terminó con la muerte de una mujer el pasado 22 de agosto. La víctima acudió al establecimiento penitenciario para encontrarse con su compañero sentimental, William Rafael Martínez Alvarino, con quien sostenía una relación hace cinco años, y allí habría sido agredida físicamente. Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que el procesado, al parecer, ejerció fuerza sobre la mujer, limitando sus posibilidades de defensa. Posteriormente, realizó maniobras de estrangulamiento y sofocación. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 29, 2026

De acuerdo con el ente investigador, Martínez Alvarino habría ejercido conductas reiteradas de vigilancia, intimidación y control sobre la mujer.

Entre las situaciones documentadas se encuentra la exigencia de compartir la pantalla del celular para revisar sus conversaciones y contactos. También, según la investigación, le pedía realizar videollamadas durante las noches y cuando salía de su vivienda, con el propósito de supervisar sus actividades y conocer con quién se relacionaba.

A esto se sumarían episodios de humillaciones, insultos y señalamientos constantes de supuestas infidelidades. La Fiscalía también indicó que el hombre habría amenazado en varias oportunidades a su pareja con quitarle la vida si descubría que estaba saliendo con otra persona.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a William Rafael Martínez Alvarino el delito de feminicidio agravado. Según la información entregada por la Fiscalía, el procesado aceptó los cargos. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, adicional a la condena que ya estaba cumpliendo.

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El caso también abrió interrogantes sobre los protocolos de seguridad y vigilancia dentro de La Modelo, especialmente frente a las condiciones en las que se desarrollan las visitas de familiares y parejas sentimentales a las personas privadas de la libertad.

La investigación permitió establecer que el crimen habría estado precedido por un periodo de violencia psicológica, intimidación y control sobre la víctima, circunstancias que ahora hacen parte de los elementos conocidos dentro del proceso judicial.

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