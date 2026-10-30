Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir la tercera edición de la bienal internacional de artes para la infancia, denominada "mi ciudad, mi casa", que partirá desde su lanzamiento en 2022 continúa consolidándose como uno de los espacios más importantes en torno a la infancia y la expresión artística en la ciudad. De acuerdo con información publicada en la página oficial de Bogotá, la bienal se realizará hasta el 1 de noviembre de 2026 en diversos escenarios de la capital, manteniendo el acceso gratuito para todas las familias interesadas en participar.

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El evento busca reunir a una amplia comunidad: artistas, educadores, familias y expertos convergen para reflexionar y experimentar el arte desde la perspectiva de las niñas y los niños. La programación es variada y gira en torno a cuatro ejes fundamentales: juego y territorio; espacio y ambiente; disfrute y creatividad; y lenguajes digitales. Cada uno de estos aspectos permite explorar de manera profunda cómo los niños no solo se relacionan con las artes, sino cómo a través de estas experiencias transforman su entorno inmediato y fortalecen su comprensión del mundo.

La bienal ofrece una agenda que incluye eventos familiares, talleres interactivos, ponencias, conversaciones y encuentros con invitados tanto nacionales como internacionales. Estos espacios están especialmente diseñados para que las niñas y los niños sean protagonistas, situando sus voces, experiencias y formas de crear en el centro de la discusión y la acción artística. El propósito es reconocer las artes no solo como una práctica cultural y estética, sino también como un medio para imaginar, crear y transformar los espacios que habitan los niños, fomentando así un sentido de pertenencia en la ciudad.

La bienal internacional de artes para la infancia "mi ciudad, mi casa" invita a las familias de Bogotá a imaginar y transformar sus territorios a través del arte, destacando el valor de reconocer a la infancia como actor clave en los procesos culturales y artísticos. Información adicional y la programación detallada puede encontrarse en los canales oficiales de la ciudad de Bogotá.

¿Cuáles son los ejes temáticos de la bienal internacional de artes para la infancia en Bogotá 2026?

De acuerdo con la información oficial publicada en la página de la alcaldía de Bogotá, esta edición de la bienal gira en torno a cuatro ejes temáticos: juego y territorio; espacio y ambiente; disfrute y creatividad; y lenguajes digitales. Estos temas buscan amplificar la experiencia de las niñas y los niños con las artes, permitiéndoles explorar su creatividad, relación con el entorno y nuevas formas de comunicación.

¿Dónde se puede consultar la programación de la bienal internacional de artes para la infancia "mi ciudad, mi casa" en Bogotá?

La programación completa de la bienal, que incluye talleres, ponencias y encuentros para toda la familia, está disponible en los canales oficiales de la ciudad de Bogotá y en la plataforma designada para la bienal. Allí las familias pueden consultar fechas, lugares y detalles de cada actividad para agendar su participación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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