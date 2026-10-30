Por: El Espectador

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La Universidad Nacional de Colombia anunció la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas presenciales en la Ciudad Universitaria de Bogotá para este viernes 30 de octubre, decisión que se tomó tras una serie de incidentes ocurridos el día anterior. De acuerdo con la Vicerrectoría de Sede, el jueves estuvo marcado por eventos que provocaron la evacuación del campus, afectando la seguridad y la convivencia en el interior de esta reconocida institución educativa.

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De acuerdo con la información oficial, entre los hechos más preocupantes se encontraron agresiones dirigidas hacia el personal de vigilancia y administrativo, la presencia no autorizada de menores de edad y personas externas, y la violación de las rejas en la portería de la calle 26. Además, la universidad reportó una elevada cantidad de personas concentradas en el Jardín de Freud y el edificio 205 de Sociología, donde eventos llevados a cabo no respetaron las condiciones de los permisos otorgados por la administración.

La gravedad de los riesgos obligó a las directivas a ordenar la evacuación inmediata del campus, mientras se toman medidas para evaluar su estado y determinar el momento adecuado para reanudar la presencialidad. La Vicerrectoría subrayó la importancia de estas medidas, especialmente tras un episodio ocurrido alrededor de las 4:42 p. m., cuando un grupo no identificado intimidó a la tripulación de una ambulancia de la División de Salud, impidiendo la atención a un paciente lesionado. Según la propia Vicerrectoría, esto transgredió no solo la integridad del personal sanitario, sino que también dificultó la atención oportuna al paciente, y hasta el momento, no se ha revelado más información sobre el estado de salud de la persona afectada.

Las autoridades de la universidad cuestionaron de forma particular las actividades no autorizadas desarrolladas bajo el nombre ‘Jueves de Freud’. La insistencia en utilizar “vías de hecho” para efectuar acciones no permitidas fue duramente rechazada. Los directivos reiteraron su oposición a comportamientos como saltar las rejas, entorpecer el cierre de puertas y obstaculizar el trabajo de servidores públicos, resaltando que estas prácticas suponen un peligro para la comunidad.

Durante este viernes, la Universidad Nacional inspeccionará las instalaciones para determinar las condiciones de seguridad y limpieza necesarias antes de retomar las actividades presenciales en el campus, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre la fecha exacta de normalización. Las directivas informarán la decisión a toda la comunidad universitaria cuando existan garantías para volver a la presencialidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué suspendió actividades la Universidad Nacional de Colombia el viernes 30 de octubre?

La Universidad Nacional de Colombia suspendió las actividades presenciales el viernes 30 de octubre debido a graves incidentes de seguridad reportados el día anterior. De acuerdo con la información emitida por la Vicerrectoría de Sede, se registraron agresiones contra el personal, ingreso no autorizado de personas externas y menores de edad, así como transgresiones en la infraestructura del campus. Todo esto llevó a la evacuación y a la necesidad de revisar el estado de las instalaciones antes de permitir el regreso de la comunidad.

¿Qué es el ‘Jueves de Freud’ en la Universidad Nacional?

El ‘Jueves de Freud’ es una actividad no autorizada dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia, señalada por las directivas como problemática debido al incumplimiento de normas y permisos institucionales. De acuerdo con la Vicerrectoría, este evento suele congregar a un elevado número de personas y ha facilitado comportamientos que comprometen la seguridad y el desarrollo adecuado de la vida universitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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