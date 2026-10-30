Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El hallazgo del cuerpo de Anderson Gutiérrez en un brazo del río Saldaña, específicamente en Playa Alta, zona rural de Ataco, incrementa la preocupación de los habitantes del Tolima sobre la serie de desapariciones y homicidios que en los últimos días sacuden a la región. De acuerdo con la información reportada por autoridades y testigos, Gutiérrez era parte del grupo de hombres cuyo paradero era desconocido tras ser presuntamente retenidos por un grupo armado ilegal en esta zona del departamento.

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El descubrimiento se produjo en la mañana del jueves 29 de octubre, cuando la Defensa Civil, alertada a las 8:30 a. m. sobre la presencia de un cuerpo en el agua, llegó al lugar, aproximadamente a tres kilómetros del casco urbano. Socorristas y habitantes lograron rescatar el cadáver pese a las dificultades del terreno y el nivel de las aguas. Testigos identificaron el cuerpo como el de Anderson Gutiérrez, quien vestía sudadera gris y camiseta amarilla y presentaba las manos y los pies atados con un cordón negro, además de una herida de arma de fuego en la cabeza.

Este caso se suma a otros lamentables episodios en Ataco, donde ya son cuatro los hombres reportados como desaparecidos que han sido encontrados sin vida. La alerta sobre estas desapariciones se dio a conocer el domingo 25 de octubre, cuando familiares y habitantes divulgaron los nombres y fotografías de José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto y Duber Guluma Navarro. De acuerdo con información de las autoridades departamentales, se presume que todos fueron retenidos en zonas rurales por un grupo armado. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, responsabilizó públicamente al Frente Gerónimo Galeano, perteneciente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y exigió acciones urgentes para la localización de los desaparecidos.

El miércoles 28 de octubre, la situación se agudizó con el hallazgo de dos cuerpos en el río Saldaña, entre Coyaima y Ortega, identificados luego como Duber Guluma Navarro y Darwin Soto, ambos también con heridas de arma de fuego en la cabeza. Días después, fue encontrada sin vida la víctima identificada como Robinson Merchán. Paralelamente, las desapariciones se conocieron poco después del asesinato de Laura Ximena Quintero Soto y Arquímedes Perdomo González, quienes según sus allegados se dedicaban a la minería artesanal; cerca de sus cuerpos se halló un mensaje que los vinculaba a la Segunda Marquetalia, afirmación que no ha sido confirmada por las autoridades. Actualmente, la Fiscalía avanza en las investigaciones y se mantiene la búsqueda de José Albeiro Quintero, la última persona que continúa desaparecida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupo armado estaría detrás de las desapariciones en Ataco según autoridades?

De acuerdo con declaraciones de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, el grupo señalado como responsable por la vida e integridad de los hombres desaparecidos es el Frente Gerónimo Galeano, perteneciente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La funcionaria solicitó acciones urgentes para dar con el paradero de los ciudadanos y esclarecer los hechos.

¿Cuál es la relación entre los asesinatos recientes y la minería artesanal en Ataco?

Familiares y allegados de Laura Ximena Quintero Soto y Arquímedes Perdomo González, recientemente asesinados en Ataco, aseguraron que ambos se dedicaban a la minería artesanal. Junto a sus cuerpos, fue encontrado un mensaje que los señalaba de supuesta colaboración con la Segunda Marquetalia; sin embargo, esta vinculación no ha sido confirmada por las autoridades y se mantiene la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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