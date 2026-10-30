EPS Sanitas anunció que, a partir del 1 de noviembre de 2026, el Servicio Farmacéutico Colsubsidio asumirá la entrega de los medicamentos que anteriormente eran suministrados por Cruz Verde a sus afiliados en Bogotá. La entidad dio a conocer el listado de puntos de dispensación, sus direcciones y horarios de atención para facilitar la transición y evitar inconvenientes a los usuarios.

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Este cambio corresponde a una segunda fase del proceso de traslado de la operación farmacéutica. La primera comenzó el 1 de octubre, cuando Colsubsidio asumió la entrega de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (no PBS) que estaban a cargo de Audifarma.

La nueva red de atención estará distribuida en diferentes zonas de Bogotá. En el norte habrá puntos en sectores como Suba, Usaquén y Chapinero; en el occidente, en Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo y Fontibón. También se habilitarán sedes en el centro, en Los Mártires y Teusaquillo, y en el sur, en Kennedy, Tunjuelito y Antonio Nariño. Algunos establecimientos tendrán atención las 24 horas, como los puntos de Puente Aranda, Clínica Colombia y Clínica Roma.

Sanitas también precisó que los medicamentos no PBS que requieren prescripción especial mediante la plataforma MIPRES deberán reclamarse exclusivamente en cinco sedes: Unicentro de Occidente, Clínica Universitaria Colombia, Calle 26, Portal Norte y Clínica Roma. Por su parte, los medicamentos nutricionales APME continuarán siendo entregados por el operador MTD.

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Para reducir las filas, los afiliados podrán agendar turnos virtuales a través de www\.medicamentoscolsubsidio.com.co. Inicialmente, esta opción estará disponible en nueve puntos de dispensación, entre ellos Clínica Roma, Portal Norte, Floresta, Mazurén y Quinta Paredes.

Al reclamar los medicamentos, los usuarios deberán presentar su documento de identidad original, la fórmula médica vigente y el número de autorización cuando sea necesario. También deberán pagar la cuota moderadora o el copago, si corresponde.

Las autorizaciones vigentes de Cruz Verde serán trasladadas automáticamente a Colsubsidio. El nuevo número llegará al celular o correo electrónico del afiliado.

Sanitas recomendó reclamar los medicamentos correspondientes a octubre antes de finalizar el mes en Cruz Verde y acudir a Colsubsidio en la fecha indicada en la fórmula médica para evitar aglomeraciones.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.