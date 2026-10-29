Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En Colombia, la licencia de paternidad constituye un derecho fundamental que busca fortalecer el vínculo entre el padre y su hijo recién nacido, así como brindar el soporte necesario a la madre durante el periodo de postparto. Actualmente, esta licencia corresponde a dos semanas de permiso completamente remunerado, lo que significa que durante ese tiempo el trabajador recibe su salario habitual y, además, goza de una protección inicial contra el despido, según la información compartida por Noticiero 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

El abogado laborista Carlos Felipe Vargas ha manifestado que este beneficio tiene como objetivo un acercamiento real entre el padre y su hijo, permitiendo al padre involucrarse activamente en los cuidados iniciales del bebé y en el acompañamiento de la madre tras el parto. De acuerdo con Vargas, el responsable del pago de la licencia es la Entidad Promotora de Salud (EPS). Para que el trabajador acceda a este pago, debe haber cotizado a la seguridad social durante los nueve meses de gestación. En situaciones donde no se completan los aportes, el reconocimiento del pago podría ser proporcional al tiempo cotizado. Por ello, el abogado recomienda iniciar aportes desde el momento en que se conoce el embarazo, con el fin de no perder este derecho.

Este derecho no es exclusivo de quienes tienen un contrato laboral formal. De acuerdo con lo expuesto, cualquier persona que aporte a la seguridad social y cumpla con las semanas exigidas —ya sea trabajador independiente, empleado con contrato laboral, persona con contrato de prestación de servicios o cotizante voluntario— puede reclamar esta licencia. El trámite se inicia con la presentación del registro civil de nacimiento del hijo, procedimiento que debe hacerse en un plazo de 30 días. Si se trata de un empleado, el registro se entrega al empleador, quien es responsable de adelantar el cobro ante la EPS. En el caso de los trabajadores independientes, el trámite debe hacerse directamente en la EPS por parte del padre.

Es fundamental cumplir con los tiempos estipulados, ya que la EPS podría negar el pago si los documentos no se presentan en el periodo señalado. Ante una negativa, el padre puede recurrir a mecanismos legales, siendo la acción de tutela una vía expedita y efectiva para reclamar tanto el dinero como el tiempo de licencia. Como indicó el abogado, este recurso legal aplica tanto si la negativa proviene del empleador como de la entidad de salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se tramita la licencia de paternidad en Colombia paso a paso?

El trámite para la licencia de paternidad comienza con la obtención del registro civil de nacimiento, el cual debe presentarse en los 30 días siguientes al nacimiento del hijo. Si el padre es empleado, entrega este documento al empleador, quien a su vez gestiona el cobro con la EPS. Los independientes, en cambio, presentan el registro civil directamente en la EPS y allí solicitan el pago correspondiente. Cumplir con estos plazos es crucial para no perder el beneficio.

¿Quién debe pagar la licencia de paternidad en Colombia y qué condiciones aplican?

Según la información proporcionada por el abogado Carlos Felipe Vargas, la EPS asume el pago de la licencia de paternidad, siempre que el trabajador haya cotizado durante los nueve meses del embarazo. Si el trabajador no ha aportado durante todo el periodo de gestación, el reconocimiento puede ser proporcional. Es fundamental iniciar las cotizaciones tan pronto se sepa del embarazo para asegurar el pago completo de la licencia.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.