Por: CENET

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Grupo Argos recibirá cerca de 183.107 millones de pesos colombianos (COP) gracias a una distribución extraordinaria de dividendos, aprobada recientemente por la Asamblea de Accionistas de Odinsa. Esta operación hace parte de la estrategia ACE 1.0 (Argos Convergence Effort), diseñada para potenciar la generación y posterior transferencia de recursos desde las filiales hacia la matriz, de acuerdo con la información del propio Grupo Argos. La cifra aprobada corresponde a 934 pesos por acción y se entregará en dinero, en un único desembolso previsto para 2026. Dado que Grupo Argos es propietaria del 99,9 % de las acciones en circulación de Odinsa, recibirá la casi totalidad del monto autorizado, sumando esta suma a su posición de liquidez y evaluando diferentes alternativas para asignar el capital recibido.

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La aprobación de estos dividendos ocurre en un contexto marcado por recientes movimientos financieros en activos relevantes de Odinsa, como Pacífico 2 y Opain. Dichas gestiones, según lo reportado por Grupo Argos, se enfocaron en modificar la estructura financiera de dichos negocios y anticipar flujos de caja, convirtiendo así los recursos ligados a estos activos en liquidez para la matriz, como parte de los objetivos definidos en ACE 1.0.

Además, a este flujo extraordinario se suma la expectativa de asegurar otros 440.000 millones de pesos durante 2026, resultado de la venta de los centros comerciales de Pactia. Todo ello responde al interés de facilitar la transferencia de recursos hacia Grupo Argos, permitiendo ampliar las posibilidades de inversión y buscar retornos mayores para los accionistas.

Felipe Aristizábal, director financiero (chief financial officer o CFO) de Grupo Argos, declaró que la distribución realizada por Odinsa forma parte de un proceso de reorganización en el que se pretende aprovechar al máximo las capacidades existentes en los negocios del grupo. Aristizábal subrayó que estos recursos no tienen una destinación única predeterminada: “Recibiremos cerca de COP 183.000 millones que asignaremos a las alternativas que ofrezcan mejores retornos para nuestros accionistas”. Reiteró que la compañía mantendrá la “disciplina y la flexibilidad para evaluar readquisiciones, oportunidades de crecimiento y un abanico de alternativas que generan valor”.

La recompra de acciones será, por tanto, una de las opciones consideradas, aunque no será necesariamente la única vía para esos fondos. Odinsa, por su parte, mantendrá alrededor de 1,3 billones de pesos en reservas ocasionales, que podrán destinarse a futuras entregas de dividendos, dependiendo de las decisiones de gestión financiera que eventualmente se adopten.

La estrategia ACE 1.0 también tiene entre sus metas reducir la brecha entre el precio de mercado de las acciones del grupo y el valor fundamental atribuido a sus operaciones. De ese modo, la reciente aprobación consolida una presencia activa de Grupo Argos en la gestión de su liquidez y el direccionamiento del capital hacia los intereses de sus accionistas, en coherencia con la información divulgada por la organización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo recibirá Grupo Argos el pago de dividendos extraordinarios de Odinsa?

Grupo Argos recibirá el pago de los dividendos extraordinarios de Odinsa en un solo desembolso de dinero programado para 2026, según la información divulgada por ambas compañías. La suma corresponde a 183.107 millones de pesos, que serán asignados a distintas alternativas de inversión de acuerdo con los criterios definidos por la organización.

¿Qué implica la estrategia ACE 1.0 de Grupo Argos para la transferencia de recursos?

La estrategia ACE 1.0, denominada Argos Convergence Effort, busca acelerar la generación, captura y transferencia de valor entre los diferentes negocios de Grupo Argos y su matriz. De acuerdo con los comunicados de la organización, este enfoque facilita mayores flujos de liquidez y otorga flexibilidad para decidir el uso del capital, como recompra de acciones, crecimiento o nuevas inversiones, siempre con el objetivo de maximizar el retorno para los accionistas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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