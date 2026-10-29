Por: CENET

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El Ministerio de Hacienda alertó sobre los posibles efectos fiscales y operativos derivados de diversas propuestas para modificar la reforma pensional, la cual avanza en su trámite ante el Congreso como parte de la subsanación ordenada sobre la Ley 2381 de 2024. De acuerdo con el documento enviado al representante Nicolás Antonio Barguil Cubillos, y citado por el propio Ministerio, estas advertencias se presentaron en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional que obliga al Legislativo a revisar nueve artículos tras la Sentencia C-264 de 2026.

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Uno de los puntos centrales radica en el ajuste a las semanas de cotización requeridas para que las mujeres accedan a la pensión. Actualmente, la ley permite a las mujeres que no completen las 1.000 semanas exigidas para pensionarse una reducción de 50 semanas por cada hijo, hasta tres hijos, bajando el requisito mínimo a 850 semanas. Sin embargo, una nueva proposición pretende mantener el mínimo en 1.000 semanas y que el beneficio por hijos no cubra a quienes están en régimen de transición. El Ministerio de Hacienda subrayó que bajar el umbral a 850 semanas representaría para el Estado un costo adicional para 2025 cercano al 3,5% del producto interno bruto, es decir, $64,9 billones. Este monto se sumaría al pasivo pensional ya calculado para el nuevo requisito de 1.000 semanas, que representa el 19,4% del PIB de 2025, elevando la carga al 22,9%.

La cartera advirtió que disminuir más el tiempo de cotización impactaría la sostenibilidad financiera, pues afecta tanto el Régimen de Prima Media, gestionado por Colpensiones, como el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, de responsabilidad estatal. Otro riesgo es que una menor cantidad de ahorro podría traducirse en pensiones más bajas para las mujeres beneficiadas.

Otro tema relevante evaluado por el Ministerio corresponde a la propuesta de eliminar la comisión de administración que pueden cobrar las administradoras de fondos de pensiones sobre recursos manejados temporalmente antes de pasar a Colpensiones. La ley actual define un máximo de 0,7% sobre activos administrados, pero de eliminarse este cobro, los ingresos de dichas entidades se reducirían en un 77%. Para 2025, el recaudo por comisiones fue de $1,618 billones, que habría caído a $384.000 millones bajo el esquema propuesto, según las cifras expuestas.

Hacienda también defendió su competencia en la determinación de los cálculos para bonos pensionales, función que algunas proposiciones buscan trasladar al Departamento Nacional de Planeación, y respaldó eliminar las pensiones especiales a comunidades étnicas por su alto costo fiscal y dificultades técnicas para cuantificarlas. Finalmente, el Ministerio se manifestó sobre los aportes voluntarios en las cuentas individuales, recomendando que sus características se equiparen a las de las cotizaciones obligatorias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los efectos fiscales de reducir las semanas de cotización para pensión en Colombia?

Reducir el requisito de semanas de cotización, según el Ministerio de Hacienda, incrementaría significativamente el pasivo pensional que el Estado debe asumir. Bajarlo de 1.000 a 850 semanas generaría un costo adicional estimado en 3,5% del producto interno bruto de 2025, representando $64,9 billones; este valor se sumaría al impacto contemplado por el ajuste previo a 1.000 semanas. El aumento en el pasivo actuarial afecta la sostenibilidad del sistema y las finanzas públicas.

¿Qué consecuencias tiene la eliminación de la comisión de administración para las AFP en la reforma pensional?

La eliminación de la comisión de administración, fijada por ley en máximo 0,7% sobre activos, reduciría los ingresos de las administradoras de fondos de pensiones en un 77%. Este descenso complicaría la prestación de servicios que la legislación les asigna, como pagos de pensión, manejo de retiros, actualización de información, entre otras gestiones críticas, haciendo que potencialmente la Nación deba asumir estas tareas y los costos asociados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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