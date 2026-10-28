Por: VALORA ANALITIK

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La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) solicitó al Gobierno Nacional derogar el arancel del 40 % a las prendas de vestir, nivelar las condiciones de competencia frente a plataformas internacionales de comercio electrónico como Temu y Shein, y eliminar el impuesto que afecta a los tenderos.

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Uno de los principales cuestionamientos de Fenalco se dirigió al arancel del 40 % aplicado a las prendas de vestir, una medida establecida por el Gobierno anterior con el propósito de impulsar la reindustrialización del país.

Según Cabal, esta política no ha conseguido fortalecer la competitividad del sector y, por el contrario, ha generado efectos negativos en el mercado del vestuario e incentivado el contrabando.

El dirigente gremial también pidió revisar las condiciones en las que operan plataformas internacionales como Temu y Shein, con el objetivo de garantizar reglas de competencia equitativas para los comerciantes colombianos.

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Fenalco considera que los negocios nacionales enfrentan desventajas frente a estos modelos de comercio electrónico, por lo que planteó evaluar las obligaciones que deben cumplir los diferentes actores del mercado.

Las propuestas fueron presentadas por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, durante la instalación de Góndola 2026, en Cartagena, ante representantes del Gobierno Nacional, entre ellos el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, quien se comprometió a estudiar las solicitudes del gremio en una mesa técnica.

Por otro lado, en materia tributaria, Cabal solicitó eliminar el impuesto que afecta a los tenderos y revisar los denominados impuestos saludables, debido a sus efectos sobre los márgenes de los pequeños establecimientos y su sostenibilidad financiera.

Para el gremio, estas cargas pueden comprometer la viabilidad de las tiendas de barrio, uno de los segmentos fundamentales del comercio colombiano.

Por su parte, el ministro de Comercio se comprometió a estudiar las propuestas en una mesa técnica y a coordinar con el Ministerio de Hacienda la revisión de los planteamientos relacionados con impuestos.

Durante su intervención, Gómez manifestó su disposición a evaluar las medidas vigentes y afirmó: “Lo que no sirva ni sume, se deroga sin contemplaciones”.

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