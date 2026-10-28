Por: Noticiero 90 minutos

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Las familias de Cali que actualmente sostienen deudas hipotecarias tienen la posibilidad de postularse a un subsidio distrital diseñado para saldar sus obligaciones con el Fondo Especial de Vivienda (FEV) o la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat (SVSH). De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, esta convocatoria estará vigente hasta el sábado 31 de octubre de 2026. El trámite se debe hacer de manera presencial, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., en la Institución Educativa Nelson Garcés Vernaza, ubicada en el barrio Nuevo Amanecer.

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La iniciativa fue establecida a través de la Resolución F.E.V. No. 4244.0.9.10.383 de 2026. El subsidio, según la medida, solventará el valor total pendiente de la obligación financiera de cada hogar, siempre que este monto no supere los 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). Para dar soporte a la convocatoria, el distrito cuenta con una asignación presupuestal de 9.000 millones de pesos.

Para postularse, de acuerdo con los criterios definidos en la resolución, los hogares deben demostrar ingresos mensuales no mayores a cuatro salarios mínimos, tener obligaciones pendientes específicamente con el FEV o la SVSH, y acreditar que han vivido por lo menos 12 meses en la vivienda objeto del subsidio. También se exige que los postulantes estén incluidos en los grupos A1 a C18 del Sisbén IV y acrediten una residencia mínima de cinco años dentro de la ciudad. Para el proceso, se debe presentar copia de la cédula, recibos de servicios públicos, documento de propiedad del inmueble y certificado de residencia. Además, las familias con algún integrante en condición de discapacidad o que sean víctimas del conflicto armado tendrán un criterio adicional de priorización si reúnen los soportes correspondientes.

En cuanto al uso del subsidio, este se entregará directamente a la entidad con la cual fue adquirido el crédito y cubrirá el saldo pendiente del préstamo hipotecario. Posteriormente, el Fondo Especial de Vivienda o la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat entregarán el paz y salvo, y según cada caso, adelantarán el procedimiento para transferir la propiedad o cancelar la hipoteca. Sin embargo, los trámites de formalización que se desprenden de este beneficio, como la transferencia de dominio o la cancelación de gravamen, deben ser pagados por los beneficiarios.

Aura María Betancourt, coordinadora del área de Cartera de la SVSH y del FEV, aseguró que ninguna de las deudas actuales excede el tope de 30 salarios mínimos. En palabras de la funcionaria: "Este subsidio va a permitir a muchas familias tener el paz y salvo de los créditos de sus predios… para que puedan levantar sus procesos hipotecarios, escriturar sus viviendas y en un futuro acceder a subsidios de mejoramiento".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio distrital de vivienda en Cali?

Para poder acceder al subsidio, las familias interesadas deben tener ingresos que no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, contar con una deuda pendiente con el Fondo Especial de Vivienda o la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, acreditar al menos un año de ocupación del inmueble, estar clasificados en los grupos A1 a C18 del Sisbén IV y haber vivido por mínimo cinco años en Cali. También deben presentar documentos que respalden la información exigida.

¿Qué cubre exactamente el subsidio distrital de vivienda en Cali?

De acuerdo con la resolución oficial y la explicación de las autoridades, el subsidio cubre el valor total de la deuda hipotecaria pendiente, hasta el límite de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El monto se paga directamente a la entidad acreedora y no entrega dinero a los beneficiarios. Los gastos de los trámites legales posteriores deben ser asumidos por las familias.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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