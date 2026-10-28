Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Miles de adultos mayores en Colombia permanecen atentos a los próximos desembolsos del programa Colombia Mayor, iniciativa estatal enfocada en ofrecer transferencias económicas a quienes superan cierta edad y se encuentran en condición de vulnerabilidad. La atención actual está puesta en la continuidad de estos pagos durante lo que resta de 2026, pues la garantía de los ciclos pendientes está condicionada a la posibilidad de obtener recursos adicionales para su financiación, según la información entregada por Prosperidad Social, entidad estatal encargada de coordinar este programa.

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En el marco de esta coyuntura, el Gobierno nacional, mediante Prosperidad Social, presentó una propuesta para modificar el presupuesto vigente y asegurar recursos que permitan efectuar las transferencias para los adultos mayores beneficiarios. No obstante, la concreción de esta medida requiere la aprobación por parte del Congreso, y esta decisión será determinante para la certeza sobre la entrega de los fondos programados.

Prosperidad Social aclaró que, hasta el momento, Colombia Mayor no ha sido suspendido o cancelado. Sin embargo, la incertidumbre radica en la posibilidad de financiar los próximos giros, razón por la cual no se han realizado anuncios definitivos acerca de cambios en el cronograma de pagos ni en los montos a transferir. Por tanto, tanto la entidad como los beneficiarios deberán permanecer atentos a eventualidades asociadas a la aprobación del presupuesto.

En cuanto al ciclo correspondiente a octubre de 2026, Prosperidad Social anunció que el miércoles 28 de ese mes comenzará la entrega para 2.850.685 beneficiarios en todo el país, destinando $669.581 millones para dicha operación. El monto de la ayuda económica puede alcanzar hasta $230.000 por persona, dependiendo de las condiciones estipuladas en el marco del programa. Los recursos serán entregados a través de operadores como SuperGIROS y SuRed, así como las redes aliadas presentes en los diferentes municipios y ciudades.

Prosperidad Social recomendó a los adultos mayores beneficiarios consultar siempre los canales oficiales para obtener información sobre novedades y puntos de pago autorizados. La entidad enfatizó que todos los trámites vinculados al subsidio son gratuitos y advirtió que los usuarios no deben entregar dinero a intermediarios bajo ninguna circunstancia. En todo caso, cualquier modificación en las fechas de pago o los requisitos será comunicada de manera oficial por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos y condiciones para recibir el pago de Colombia Mayor?

Según la información de Prosperidad Social, la asignación del pago hasta por $230.000 mensuales depende de cumplir con las condiciones establecidas en el programa. Los interesados deben estar inscritos como beneficiarios y en situación de vulnerabilidad, y deben consultar los canales oficiales para conocer la disponibilidad y la forma de pago correspondiente.

¿Cómo se informa a los adultos mayores sobre las fechas y lugares de pago de Colombia Mayor?

La entidad Prosperidad Social exhorta a los beneficiarios a revisar regularmente los avisos en sus canales oficiales y verificar los puntos de pago autorizados, como SuperGIROS y SuRed. Todas las novedades asociadas a fechas, montos o condiciones de Colombia Mayor serán comunicadas exclusivamente a través de estos medios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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