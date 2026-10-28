Por: CENET

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La confianza de los comerciantes en Colombia mostró una mejora significativa durante septiembre de 2026, según la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. De acuerdo con este informe, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se situó en 28,6%, lo que representa un aumento de 5,3 puntos porcentuales en comparación con el dato de agosto de ese año, cuando el indicador fue de 23,3%. A nivel anual, el avance es todavía mayor, alcanzando 8,2 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada en septiembre de 2025.

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Fedesarrollo atribuye este fortalecimiento principalmente a una mejor percepción sobre la situación actual de las empresas, menores inventarios y una visión más positiva sobre el comportamiento de los negocios para los próximos seis meses. Los datos muestran que la percepción acerca de la situación económica de las empresas pasó de 33,2% en agosto a 41,8% en septiembre, mientras que el balance relacionado con los niveles de inventarios disminuyó de 1,5% a -2,5%. Además, las expectativas para el siguiente semestre se incrementaron, avanzando de 38,2% a 41,4%. Estos factores reflejan que la recuperación está sustentada tanto en una mejora de la coyuntura como en expectativas optimistas.

En el caso del sector industrial, el Índice de Confianza Industrial (ICI) llegó a 8,3% en septiembre, superando el 5,8% de agosto. No obstante, se mantiene 0,7 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año anterior, cuando el registro fue de 9%. Esta mejoría mensual está relacionada con la reducción de inventarios y una leve recuperación en el volumen de pedidos, aunque todavía persiste un balance negativo en este indicador: pasó de -22,6% en agosto a -19,7% en septiembre.

Sin embargo, las expectativas de producción para el próximo trimestre se moderaron levemente, bajando de 40,1% a 38,5% entre agosto y septiembre. Este nivel coincide con el de hace un año, lo cual indica que, pese a las mejoras, la industria mantiene cierta cautela respecto a la evolución de la producción.

La encuesta incluyó además un módulo sobre expectativas de empleo en la industria. El balance de expectativas de contratación subió a 7,7%, notablemente por encima del 1,3% reportado en junio, aunque sigue por debajo del 10,1% observado en el mismo periodo de 2025. Desagregando las respuestas, el 18,7% de los empresarios espera aumentar su personal el próximo trimestre, el 70,4% proyecta estabilidad, y el 10,9% prevé una reducción.

Finalmente, el estudio de Fedesarrollo resalta un deterioro en la percepción sobre el contrabando en la industria, con un balance del 4,8%, superior al 3,9% de junio. El 17,5% de los empresarios señala un aumento en el contrabando, mientras que el 69,7% dice que la situación no cambió y el 12,8% percibe una disminución, lo que mantiene esta problemática como un foco de preocupación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué subió la confianza comercial entre los empresarios en Colombia durante septiembre de 2026?

De acuerdo con Fedesarrollo, el incremento de la confianza comercial en septiembre de 2026 se relaciona principalmente con una mejor percepción sobre la situación actual de las empresas, una disminución en los niveles de inventario y expectativas más favorables respecto al comportamiento futuro de los negocios. El aumento de estos indicadores positivos sugiere que los comerciantes sienten mayor optimismo sobre las condiciones presentes y futuras de sus empresas.

¿Qué factores influyen en la percepción sobre el contrabando en el sector industrial colombiano?

Según los resultados de Fedesarrollo, el deterioro en la percepción sobre el contrabando se basa en la opinión de un porcentaje creciente de empresarios que nota un aumento en estas actividades. Para el trimestre julio-septiembre, el 17,5% percibió un crecimiento del contrabando, mientras que la mayoría consideró la situación estable. Este fenómeno afecta la confianza y las expectativas dentro del sector industrial, manteniendo el tema como una preocupación relevante para los empresarios consultados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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