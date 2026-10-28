Por: El Espectador

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Hasta el viernes 30 de octubre, Colombia es escenario de la octava edición del Festival Internacional de Cine por la Democracia, un evento que se desarrolla en distintas regiones como Bogotá, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, el Eje Cafetero, Santander, Boyacá y Atlántico. Este festival destaca por la proyección de una selección oficial en la que incluso figuran películas previamente censuradas en sus países de origen. De acuerdo con la organización del evento, su propósito principal es sensibilizar a la comunidad universitaria frente a temas como la libertad, los derechos humanos y la memoria colectiva, especialmente en contextos donde la democracia se ve amenazada o restringida.

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La muestra abarca 15 largometrajes, la mayoría de realizadores cubanos y argentinos. No obstante, la diversidad trasciende con creaciones que provienen también de España, Colombia, Chile, Venezuela, Perú y Estados Unidos. Según los organizadores, el festival no solo apunta a la proyección misma de las películas, sino que busca generar espacios en los que el público pueda reflexionar, dialogar y actuar frente a los retos actuales que experimenta la democracia latinoamericana. Esto, recalcan, se realiza desde una perspectiva clara: no existen dictaduras “buenas” ni “malas”, como señaló Sergio Baquero, creador del evento, a El Colombiano, sino democracias y dictaduras, sean de derecha o de izquierda.

Dentro de los filmes seleccionados destacan obras como el documental cubano "Patria y vida: The power of music" de Beatriz Luengas, que relata la historia de seis raperos cubanos cuyo mensaje crítico los llevó a ser censurados en 2021. También figura "Corazón azul", una apuesta de ciencia ficción de Miguel Coyula, y el largometraje colombiano "Irredentos" de Harold De Vasten. La programación se llevará a cabo en espacios académicos y culturales de Bogotá, como la Universidad Sergio Arboleda y Cinema Paraíso, así como en Zipaquirá, Cajicá, Medellín, Armenia, Bucaramanga, entre otros. El alcance del evento se extiende a sesiones virtuales, nacionales e internacionales, con presencia en lugares como Jerusalén (Cundinamarca), Florencia (Caquetá), Viena y Ciudad de México.

El festival surgió originalmente en noviembre de 2019 como una iniciativa para exhibir cine cubano en universidades, según reseña su sitio web. Tras una reacción polémica ocurrida al final de la proyección de "Nadie" de Miguel Coyula, en la que surgieron gritos de "¡Gusanos!", su creador decidió consolidar un espacio donde las películas vetadas tuvieran visibilidad en Colombia. En 2020, el evento evolucionó hacia un formato interuniversitario y virtual, creciendo hasta transformarse en el festival de alcance multinacional que hoy congrega a audiencias diversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo del Festival Internacional de Cine por la Democracia en Colombia?

De acuerdo con sus organizadores, el festival busca sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la libertad de pensamiento, la expresión y la creación, especialmente en contextos autoritarios. Además, procura fomentar la reflexión y el diálogo sobre los desafíos actuales que enfrenta la democracia en América Latina, utilizando el cine como herramienta central para abordar estos temas.

¿Qué películas destacadas se presentan en el Festival Internacional de Cine por la Democracia?

Entre las películas más representativas de la octava edición del festival están "Patria y vida: The power of music", documental cubano de Beatriz Luengas censurado en 2021, "Corazón azul" de Miguel Coyula, también cubano, orientado a la ciencia ficción, y el largometraje colombiano "Irredentos" de Harold De Vasten. Estas producciones exploran temáticas relacionadas con la libertad y la resistencia en contextos políticos restrictivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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