El mundo del vallenato sigue atento a la evolución de Carlos Alberto Zuleta, conocido artísticamente como Kbeto Zuleta e hijo del cantante Poncho Zuleta. El artista resultó gravemente herido en el accidente ocurrido en la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026, cuando el bus en el que se movilizaba con integrantes de su agrupación cayó al río Ariguaní.

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La emergencia tuvo consecuencias devastadoras para el equipo musical. Kbeto sufrió lesiones de extrema gravedad y perdió una de sus piernas, mientras que otros integrantes de la agrupación murieron y varios pasajeros tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales.

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En medio de la preocupación por su estado de salud, comenzó a circular una fotografía en la que se observa al cantante sobre una camilla, en medio de un procedimiento de movilización. La imagen llamó la atención de sus seguidores, que esperan noticias sobre su recuperación.

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¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta?

El reporte más reciente señala que el cantante fue trasladado la noche del martes 27 de octubre a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde continuará su recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con vigilancia médica permanente.

El traslado se realizó en un avión ambulancia desde Valledupar. Al llegar al aeropuerto Ernesto Cortissoz, el artista fue llevado en una ambulancia hasta el centro médico, un procedimiento que quedó registrado en imágenes difundidas tras la emergencia.

La fotografía de Kbeto sobre una camilla se conoció en medio de este proceso de traslado. Por sí sola, la imagen no permite establecer una mejoría o un empeoramiento de su condición.

La gravedad de las lesiones obligó a los médicos a amputarle una de sus piernas. Además, el artista sufrió traumatismos en el tórax y el abdomen, así como una contusión pulmonar que le provocó dificultades respiratorias y requirió intubación, según los reportes divulgados por las autoridades sanitarias y medios de comunicación.

Su hermana, la senadora Claudia Margarita Zuleta, explicó que el cantante fue sometido a intervenciones quirúrgicas para estabilizarlo y que podría necesitar otros procedimientos. También señaló que las lesiones requerirán atención especializada y una hospitalización prolongada.

Antes del traslado, la clínica de Bosconia había reportado signos de mejoría, aunque el músico todavía necesitaba tratamiento especializado. Su evolución continúa bajo seguimiento médico.

¿Qué dijo Poncho Zuleta tras el accidente de su hijo?

La emergencia sorprendió a Poncho Zuleta mientras se encontraba en Estados Unidos cumpliendo compromisos musicales. Tras conocer lo sucedido, el artista suspendió su gira y regresó a Colombia para acompañar a su hijo en Bosconia.

Su llegada a la clínica fue registrada en videos que circularon en redes sociales. Allí se reunió con sus familiares mientras el equipo médico atendía al cantante.

Sobre el estado emocional del intérprete vallenato se pronunció su hija, Claudia Margarita Zuleta. En declaraciones a La Kalle, explicó que su padre está afectado por la situación, aunque intenta mantenerse sereno.

“Mi papá es un hombre muy fuerte, está muy compungido, por supuesto, la preocupación que nos asiste a todos, pero también en medio de la dificultad está sereno”, expresó.

La familia también agradeció las muestras de solidaridad y las oraciones de los seguidores. Hasta la información publicada en los reportes consultados, las actualizaciones médicas sobre Kbeto se han conocido principalmente a través de sus familiares, las autoridades sanitarias y los comunicados de su equipo.

Así ocurrió el accidente del bus de la agrupación

El siniestro se registró en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que viajaban los integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta regresaba de una presentación en Sincelejo, Sucre, con destino a Valledupar.

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo transitaba por el corredor vial entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar, cuando se salió de la carretera, chocó contra la baranda de un puente y cayó al lecho del río Ariguaní. Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las causas del accidente.

La tragedia dejó cuatro personas fallecidas, según el balance divulgado posteriormente por autoridades locales y medios de comunicación. Entre las víctimas identificadas se encuentran Geovanny Lobo, corista de la agrupación, y Harold Santana, guitarrista. Los reportes iniciales indicaron que otras dos personas también murieron, aunque su identificación no estaba confirmada públicamente en las primeras informaciones consultadas.

Además de los fallecidos, el accidente dejó numerosos heridos que fueron trasladados a centros asistenciales de Bosconia y Valledupar. Algunos necesitaron atención especializada, mientras que otros integrantes del equipo continuaban hospitalizados en los días posteriores al siniestro.

El mánager de la agrupación, Esteban Bolaño, contó que no viajaba en el bus porque se había bajado en El Carmen de Bolívar para continuar el trayecto por otro medio. Según relató, otros tres integrantes también se separaron del grupo antes del accidente.

La prioridad para los familiares de Kbeto Zuleta es que responda favorablemente al tratamiento y pueda continuar con las intervenciones que requiera. Su traslado a Barranquilla busca que reciba atención especializada, mientras permanece en cuidados intensivos.

Por ahora, la fotografía en la camilla se suma a las imágenes que han circulado durante el proceso de traslado, pero no constituye por sí misma un parte médico. La evolución del artista dependerá de su respuesta al tratamiento y de las valoraciones del equipo que lo atiende.

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