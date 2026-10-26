El siniestro cobró la vida del corista Giovanni Lobo, quien viajaba justo detrás del conductor, y del guitarrista Harold Santana, ubicado en el cuarto asiento. Los demás 21 ocupantes de la agrupación sufrieron heridas de diversa consideración y fueron remitidos al Hospital de Bosconia y a la Clínica Sinais Vitais para recibir atención especializada.
En medio del luto que embarga al folclor, se conoció el testimonio de Norberto Rodríguez, percusionista conocido en el gremio como el ‘Pony de Colombia’, quien se salvó del trágico desenlace tras descender del bus minutos antes del siniestro en El Carmen de Bolívar con destino a Barranquilla.
“Sí, yo siempre, como yo radico aquí en Barranquilla, me bajo ahí en El Carmen de Bolívar. De ahí me vine para acá para Barranquilla y nos despedimos y todo ahí normal, ya yo llego y me tiro a dormir y me abre mi esposa. Como a las 5:30 llama Esteban, o sea, el mánager, me estaba llamando a mí, pero como yo apago el teléfono por un rato, entonces él llamó a mi esposa y mi esposa fue que me levantó a mí”, relató Rodríguez en entrevista con Blu Radio.
La agrupación regresaba con destino a Valledupar tras presentarse en una fiesta privada en Sincelejo, donde compartieron tarima con el cantante Elder Dayán Díaz. De hecho, los músicos de la agrupación de Elder Dayán transitaban detrás del automotor accidentado y se bajaron de inmediato para auxiliar a los heridos en el rescate inicial.
Respecto a las causas que originaron la caída del bus al río, la principal hipótesis que manejan las autoridades de tránsito apunta a un eventual microsueño del conductor, quien habría sido contratado de manera extraordinaria para reemplazar al chofer habitual del vehículo.