Nuevos y dramáticos detalles salieron a la luz sobre el estado de salud del cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta y el saldo de la tragedia vial ocurrida en el puente sobre el río Ariguaní, en la vía entre El Difícil (Magdalena) y Bosconia (Cesar). El hijo del juglar Poncho Zuleta permanece bajo intensa observación médica en Bosconia debido a la extrema gravedad de sus lesiones.

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El dictamen médico inicial confirmó que el artista sufrió la amputación de una de sus piernas a raíz del violento impacto, según informó Blu Radio. Actualmente, el personal de salud trabaja a contrarreloj para intentar salvarle la otra extremidad, la cual resultó severamente comprometida en el choque. El artista venía ubicado en la zona media del vehículo al momento de precipitarse al vacío.

El siniestro cobró la vida del corista Giovanni Lobo, quien viajaba justo detrás del conductor, y del guitarrista Harold Santana, ubicado en el cuarto asiento. Los demás 21 ocupantes de la agrupación sufrieron heridas de diversa consideración y fueron remitidos al Hospital de Bosconia y a la Clínica Sinais Vitais para recibir atención especializada.

En medio del luto que embarga al folclor, se conoció el testimonio de Norberto Rodríguez, percusionista conocido en el gremio como el ‘Pony de Colombia’, quien se salvó del trágico desenlace tras descender del bus minutos antes del siniestro en El Carmen de Bolívar con destino a Barranquilla.

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“Sí, yo siempre, como yo radico aquí en Barranquilla, me bajo ahí en El Carmen de Bolívar. De ahí me vine para acá para Barranquilla y nos despedimos y todo ahí normal, ya yo llego y me tiro a dormir y me abre mi esposa. Como a las 5:30 llama Esteban, o sea, el mánager, me estaba llamando a mí, pero como yo apago el teléfono por un rato, entonces él llamó a mi esposa y mi esposa fue que me levantó a mí”, relató Rodríguez en entrevista con Blu Radio.

La agrupación regresaba con destino a Valledupar tras presentarse en una fiesta privada en Sincelejo, donde compartieron tarima con el cantante Elder Dayán Díaz. De hecho, los músicos de la agrupación de Elder Dayán transitaban detrás del automotor accidentado y se bajaron de inmediato para auxiliar a los heridos en el rescate inicial.

Respecto a las causas que originaron la caída del bus al río, la principal hipótesis que manejan las autoridades de tránsito apunta a un eventual microsueño del conductor, quien habría sido contratado de manera extraordinaria para reemplazar al chofer habitual del vehículo.