Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una tragedia ha conmocionado profundamente al mundo del vallenato tras el accidente de tránsito que sufrió el bus en el que viajaba la agrupación del cantante Kbeto Zuleta, hijo del reconocido Poncho Zuleta. De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo sufrió una aparatosa caída desde un puente sobre el río Ariguaní, en la vía que conecta el municipio de Bosconia, en el departamento de Cesar, con El Difícil, Magdalena, durante la madrugada del lunes 26 de octubre.

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El incidente, que ocurrió en jurisdicción de Bosconia, dejó el bus gravemente destruido y parcialmente sumergido en el río, lo que llevó a que las autoridades civiles y los organismos de socorro iniciaran un operativo urgente de rescate para apoyar a los ocupantes. Según declaró Jorge Patiño, alcalde de Bosconia, el balance preliminar registró dos personas fallecidas y al menos 20 heridos, aunque algunos medios locales elevaron la cifra de lesionados a 21, por lo cual el número definitivo de afectados seguía sujeto a confirmación.

En cuanto a las víctimas mortales, Esteban Bolaño, mánager de la agrupación, confirmó que eran el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana. La noticia ha causado consternación y dolor entre el público y el gremio musical vallenato, ya que el hecho impactó de lleno a uno de los equipos más prometedores del género.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Bosconia, donde según los primeros reportes, varios presentaban lesiones de gravedad y requerían atención médica especializada. Entre los heridos figura Kbeto Zuleta, quien, de acuerdo con Radio Guatapurí, recibió atención en Bosconia; al cierre de los primeros reportes, sus heridas no comprometían su vida, aunque persistía la expectativa por un parte médico oficial y actualizado sobre toda la agrupación.

En relación con las circunstancias del siniestro, las primeras versiones indican que el bus habría chocado contra una de las barandas del puente antes de precipitarse al río. Habitantes de la zona y organismos de emergencia actuaron con rapidez para asistir a los pasajeros antes de la llegada de ambulancias, que posteriormente los trasladaron. Las autoridades de tránsito y los equipos de rescate continuaban las indagaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar con precisión el balance de víctimas. Toda la comunidad vallenata permanece a la espera de mayores detalles mientras se mantiene la atención a los heridos y el proceso de investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las causas del accidente del bus de Kbeto Zuleta?

De acuerdo con la información recogida por medios y autoridades mencionados en el texto, las primeras hipótesis señalan que el bus de la agrupación de Kbeto Zuleta golpeó una baranda del puente antes de caer al río Ariguaní. Sin embargo, hasta el momento las causas exactas continúan bajo investigación y no se ha definido oficialmente qué originó el siniestro.

¿Cuál es el estado de salud de los integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta tras el accidente?

Según Radio Guatapurí, Kbeto Zuleta fue trasladado a un centro asistencial en Bosconia, donde recibió atención médica y sus heridas aparentemente no representaban peligro para su vida. Otros integrantes de la agrupación también resultaron heridos, algunos de gravedad, y permanecen bajo atención especializada. Sin embargo, los reportes oficiales sobre la situación de salud de todos los ocupantes seguían pendientes de consolidarse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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