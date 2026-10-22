Por: EL PILON SA

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El departamento del Cesar atraviesa una compleja situación por el dengue, según información de la Secretaría de Salud departamental citada por EL PILÓN. De los 25 municipios, diez están en situación de brote, entre ellos González y Chiriguaná, que, además, tienen pendiente actualizar y remitir sus planes de contingencia. Este incumplimiento genera alerta, dado que ambos figuran en la lista de territorios con brote activo en el último informe.

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De acuerdo con datos compartidos por la secretaria de Salud, Georgina Sánchez, hasta la semana epidemiológica 40 de 2026 se contabilizan 6.390 casos de dengue, cifra que más que duplica los 2.849 reportados en el mismo periodo de 2025; es decir, el departamento suma 3.541 casos adicionales en solo un año. Esta evolución sitúa al Cesar en zona de alarma y bajo seguimiento especial por parte del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, que han anunciado refuerzo en las medidas de control.

El informe señala que la clasificación de brote no se determina únicamente por el total acumulado de casos, sino por el comportamiento reciente frente a lo esperado en cada territorio. Por ejemplo, El Paso ascendió a brote en la última semana, mientras La Gloria descendió a zona de alarma. Este ajuste indica la necesidad de evaluar de manera dinámica los registros epidemiológicos.

En el tema de preparación, 20 municipios ya han actualizado y activado sus planes de contingencia. Sin embargo, González, El Copey, Chiriguaná, Becerril y Pailitas siguen en mora de cumplir este requisito. La Secretaría no especificó el plazo dispuesto para ponerse al día, pero aseguró que la sala departamental de análisis del riesgo continúa activa.

El grupo más afectado son los menores de 15 años: representan cerca de 65 % de los casos, con especial incidencia en niños de 10 a 14 años. Además, se han confirmado tres muertes: una menor de 14 años en Valledupar, una adolescente de 17 años en La Jagua de Ibirico y un joven de 20 años en Astrea. En cuanto a población indígena, se han reportado 212 casos, y la mayoría de los pacientes pertenecen al régimen subsidiado.

Aunque el total de afectados aumentó, los casos de dengue grave descendieron: de 52 en 2025 a 47 en 2026. Aguachica concentra más de la mitad de estos, con 24 casos, seguida por municipios como Gamarra, La Gloria y San Alberto. Vale destacar que el 73 % de los pacientes ha requerido hospitalización y poco más de la mitad ha presentado signos de alarma.

La dinámica por municipios revela que Valledupar, aunque acumula la mayor cantidad de notificaciones anuales, se mantiene dentro del rango esperado, mientras Aguachica continúa en brote pese a la reducción de casos anuales, debido a un repunte reciente. En cuanto a vacunación, Aguachica es el único municipio priorizado; niños y niñas de nueve años o que cursan cuarto grado de primaria han recibido 1.860 primeras dosis y 1.341 segundas dosis. Valledupar no ha sido incluida en la campaña, según la Secretaría.

Si bien las jornadas de intervención han abarcado más de 35 mil viviendas y 13 mil espacios comunitarios, la Secretaría aclara que estas cifras ilustran el alcance, pero no permiten inferir por sí solas una reducción en la transmisión. Para comprobar una disminución de la infestación o el número de casos, se requiere comparar indicadores entomológicos antes y después de las acciones, aunque el informe no presentó estos datos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios del Cesar en brote de dengue y qué implica estar en brote?

Chimichagua, González, San Martín, San Alberto, Pueblo Bello, Astrea, El Paso, Chiriguaná, Curumaní y Aguachica son los diez municipios catalogados en brote de dengue, de acuerdo con EL PILÓN. Estar en brote significa que el número de casos notificados en las últimas semanas supera lo esperado para ese periodo, no solo en el acumulado anual sino en la tendencia reciente.

¿Por qué no se puede atribuir la reducción de casos de dengue solo a las jornadas de intervención?

La Secretaría de Salud departamental explica que las actividades como eliminación de criaderos y educación comunitaria, aunque cubren miles de viviendas y espacios, no permiten demostrar por sí solas una reducción de casos. Para probar una baja en contagios o en la infestación del mosquito, se necesita comparar indicadores entomológicos antes y después de las intervenciones. Estos no fueron incluidos en la información entregada.

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