El presidente Abelardo de la Espriella respondió oficialmente a la renuncia presentada por Rodrigo Lara Restrepo, quien dejó su cargo como ministro del Interior, y aprovechó la carta de aceptación para reconocer el trabajo que desempeñó durante los meses que estuvo en el Gobierno.

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En la comunicación, el mandatario aseguró que recibió la carta de Lara y agradeció especialmente la “disposición”, la “lealtad” y el “compromiso” con los que, según señaló, el exministro sirvió al país.

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De la Espriella también destacó la entrega y la seriedad de Lara al asumir las responsabilidades que le fueron asignadas dentro de su administración.

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Sin embargo, el presidente no pasó por alto que durante el camino surgieron diferencias entre ambos. En su carta, reconoció que pudieron presentarse “diferencias de criterio” y “distintas maneras de entender algunas decisiones”.

Respuesta para el doctor Rodrigo Lara Restrepo. (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 https://t.co/xmux5Neytz — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 23, 2026

Pese a esas diferencias, De la Espriella aseguró que estas no cambian la valoración que tiene sobre la labor del exministro ni sobre su compromiso con Colombia.

“Sé que usted ama profundamente a Colombia, quiere lo mejor para el país y que ha demostrado ser un patriota ejemplar”, expresó el presidente en la misiva dirigida a Lara.

El mandatario también hizo referencia al proyecto de la llamada “Patria Milagro”, una de las banderas de su Gobierno, y señaló que su construcción es una tarea que “no se detiene ni descansa”.

Según De la Espriella, ese propósito requiere constancia, convicción y personas dispuestas a poner su talento al servicio del país, mensaje con el que destacó el aporte de Lara durante su paso por el Ejecutivo.

Al final de la carta, el presidente dejó abierta la posibilidad de que el exministro continúe vinculado al servicio público desde otros espacios.

“Quedan por delante nuevos caminos y nuevas responsabilidades”, escribió De la Espriella, quien manifestó su confianza en que Lara asumirá esos nuevos retos con la misma seriedad con la que desempeñó sus funciones como ministro.

La salida de Lara se produce, así, en medio de un reconocimiento público por parte del presidente, aunque la propia carta deja constancia de que durante su permanencia en el Gobierno hubo diferencias sobre algunas decisiones y la manera de abordar determinadas situaciones.

De la Espriella cerró su mensaje con un abrazo afectuoso y sus mejores deseos para la nueva etapa que emprenderá Rodrigo Lara.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.