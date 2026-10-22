María José Valenzuela, esposa del exministro, reaccionó públicamente a su salida del Gobierno de Abelardo de la Espriella y destacó el trabajo que alcanzó a adelantar durante los 76 días que permaneció en el cargo.

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Cabe mencionar que, Lara formalizó este jueves 22 de octubre, su renuncia mediante una carta dirigida al presidente Abelardo de la Espriella. En el documento hizo un balance de su paso por el Ministerio del Interior y mencionó las principales iniciativas que quedaron en desarrollo.

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La salida se conoció después de que el mandatario anunciara públicamente que Lara no continuaría al frente de esa cartera. El pronunciamiento presidencial ocurrió mientras el entonces ministro se encontraba en el Congreso de la República, donde avanzaba el debate de la ley de sometimiento.

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En medio de ese escenario, María José Valenzuela publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para referirse a la salida de su esposo. En sus palabras resaltó especialmente los principios y la forma de actuar de Lara durante el tiempo que estuvo en el Gobierno.

“Hoy la vida me confirma que me casé con un caballero. Así es mi Rodri, un hombre de principios, que actúa con respeto y dignidad”, escribió.

La esposa del exministro también expresó el cariño y orgullo que siente por él. “Te quiero con toda mi alma y estoy profundamente orgullosa de ti. Si esto pudiste hacer en 76 días, ¿te imaginas todo lo que puedes lograr?”, añadió en la publicación.

Finalmente, el mensaje recibió distintas reacciones en redes sociales. Algunas personas destacaron la relación de la pareja y otras centraron sus comentarios en el trabajo que Lara adelantó durante los 76 días que permaneció como integrante del Gobierno.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.