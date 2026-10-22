Por: EL PILON SA

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Luego de un periodo en el que Omar Benjumea, exalcalde y excandidato al Congreso, decidió alejarse del protagonismo político tras su exitosa participación electoral, la política local en Codazzi sigue moviéndose en torno a nombres de experiencia y proyectos concretos. De acuerdo con el análisis presentado por Orlando Daza Angarita, una de las relaciones más observadas recientemente ha sido la de Benjumea con Iris Almarales, exsecretaria de Hacienda y actual precandidata a la Alcaldía de Codazzi.

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La conexión entre ambos va más allá de la típica coyuntura electoral; se sostiene en una visión común sobre la forma de gobernar y los problemas por atender. La experiencia de Benjumea en la administración municipal y el conocimiento profundo de Almarales sobre las cuentas estatales, según lo dicho en el texto, ha facilitado un diálogo continuo, enfocado en un Proyecto de Municipio. Tal proyecto, en palabras sencillas, se refleja en soluciones tangibles: acceso al agua, educación, infraestructura y oportunidades laborales que mejoren la vida diaria de los codacenses. "Calidad de vida no es una frase de tarima: es lo que uno siente cuando abre la llave, cuando sale a la calle de noche o cuando lleva al niño al puesto de salud", resalta Daza Angarita.

Esta alianza también se materializa en acciones puntuales, como la iniciativa "Casacará Florece". En el corregimiento de Casacará, donde la compañía Drummond ha apoyado obras sociales como la mejora de centros infantiles y espacios recreativos, la propuesta de futuro implica unir esfuerzos entre lo público y lo privado, pero de forma planificada y sostenible. La alcaldía aporta planeación y gestión de recursos, incluidas las regalías, mientras que la empresa privada debe aportar inversión social con visión de largo plazo. Por su parte, la comunidad tiene el papel esencial de vigilar y participar activamente en la ejecución de los compromisos. Además, se plantea la necesidad de ir más allá del desarrollo centrado en el carbón, apostando por educación técnica, emprendimiento rural y diversificación económica.

Dentro de este contexto, la aspiración de Iris Almarales a convertirse en la segunda mujer en ocupar la alcaldía no es un simple gesto simbólico. Daza Angarita enfatiza que su hoja de vida en finanzas públicas y la claridad de su proyecto político parten de una experiencia concreta, lo que representa una oportunidad real para el fortalecimiento de la democracia local.

El respaldo de Benjumea a Almarales no responde a acuerdos superficiales, sino a una coincidencia de enfoques que priorizan la calidad de vida y el desarrollo colectivo de Codazzi. Esta alianza, según sostiene el texto, es un espacio abierto para quienes compartan el objetivo de construir en conjunto desde distintos sectores sociales y políticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el proyecto Casacará Florece y cómo busca transformar el corregimiento?

El proyecto Casacará Florece es una iniciativa conjunta entre la precandidata Iris Almarales y el exalcalde Omar Benjumea, encaminada a articular esfuerzos públicos y privados para desarrollar el corregimiento de Casacará de forma ordenada y sostenible. Busca mejorar la planeación urbana, aprovechar recursos como las regalías y fomentar la participación comunitaria, priorizando la diversificación económica y la calidad de vida de sus habitantes, según la explicación de Orlando Daza Angarita.

¿Por qué es relevante que una mujer con experiencia en finanzas lidere la Alcaldía de Codazzi?

La candidatura de Iris Almarales es relevante porque suma la gestión eficiente de recursos públicos con una visión incluyente, transparente y orientada a resultados medibles. Según Daza Angarita, contar con una líder que conozca a fondo las finanzas municipales representa una oportunidad para que la administración se ejecute bajo criterios técnicos, fortaleciendo la democracia y la confianza ciudadana en la gestión pública local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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