Por: EL PILON SA

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De acuerdo con el informe «Emergencias ambientales y capacidades territoriales en el Cesar», presentado el 9 de octubre por el Observatorio de Desarrollo Territorial del Cesar, el departamento experimentó 902 emergencias ambientales entre 2019 y 2025. Este análisis, respaldado por la Fundación Universitaria del Área Andina, Drummond y Arteaga Latam, reveló que los incendios forestales fueron la emergencia ambiental más frecuente, mientras que las inundaciones ocasionaron el mayor número de víctimas humanas.

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El informe, basado en datos del Monitor de Desarrollo Territorial, contempló emergencias naturales como incendios forestales, inundaciones, vendavales, deslizamientos, sequías, tormentas eléctricas, erosión y situaciones de inmersión. Quedaron excluidos los eventos derivados de actividades humanas, por ejemplo, accidentes, derrames químicos o incendios no forestales. La magnitud del problema se evidencia en los 647 incendios forestales registrados, equivalentes al 72% del total; les siguieron 130 inundaciones (14%) y 84 vendavales (9%). La distribución de los incendios fue especialmente alta en Valledupar (103), El Paso (89) y Aguachica (78), concentrando el 42% de esos eventos.

La tendencia muestra un crecimiento significativo: el promedio anual de incendios pasó de 37 (2013-2020) a 110 (2021-2025). Destaca el periodo 2024-2025, cuando ocurrieron 383 incendios, lo que señaló el año 2024 como el más crítico, con 256 eventos totales —casi el doble del máximo anterior registrado en 2021—. El informe relaciona temporalmente este aumento con una alta pérdida de cobertura arbórea, pero aclara que se requiere un análisis georreferenciado para establecer causalidades sólidas, y propone futuras investigaciones sobre la relación entre deforestación y ocurrencia de incendios.

Aunque las inundaciones fueron menos frecuentes que los incendios, su impacto humano fue mayor: las 130 inundaciones dejaron 15 víctimas, mientras que los 647 incendios solo reportaron una. Los deslizamientos y tormentas eléctricas, aunque menos comunes, mostraron tasas de víctimas muy significativas. Las víctimas no estuvieron concentradas en un solo municipio, pues nueve localidades reportaron casos, con San Martín (seis), Bosconia (cinco) y Becerril (tres) a la cabeza. Así, la respuesta institucional exige estrategias diferenciadas para cada tipo de emergencia, reforzando aspectos como brigadas y control de quemas ante incendios, y ordenamiento territorial, alertas y evacuación frente a inundaciones o deslizamientos.

Uno de los enfoques del informe es la autonomía fiscal, que mide la proporción de ingresos propios frente al total de recursos de los municipios. Se evidenció que 16 de 25 municipios presentaban una autonomía baja en 2025; seis combinan además esta baja autonomía con múltiples emergencias, hecho que se traduce en retos significativos para la prevención y respuesta local. Sin embargo, el mismo informe aclara que la autonomía fiscal no garantiza, por sí sola, mayor capacidad de reacción, pues intervienen variables como infraestructura, coordinación y apoyo supramunicipal.

La recomendación central del Observatorio es prevenir según el tipo de amenaza, evitando respuestas uniformes y afianzando el trabajo articulado entre municipios, gobernaciones y organismos de socorro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las emergencias ambientales más frecuentes en el Cesar y cuáles tienen mayor impacto en víctimas?

Según el informe del Observatorio de Desarrollo Territorial del Cesar, los incendios forestales constituyen el 72% de las emergencias ambientales en el departamento y son los eventos más repetidos. Sin embargo, las inundaciones, aunque menos frecuentes, concentran el mayor número de víctimas humanas, al igual que los deslizamientos y tormentas eléctricas, que presentan tasas de afectación significativas en pocos eventos.

¿Qué significa la autonomía fiscal y por qué es relevante para la atención de emergencias ambientales?

La autonomía fiscal es un indicador que refleja la proporción de recursos propios que maneja un municipio frente al total de sus ingresos. Una autonomía baja sugiere menos capacidad financiera local para planificar o responder a emergencias, aunque el informe aclara que la respuesta efectiva también depende de otros factores como el apoyo interinstitucional, los equipos, la alerta temprana y las condiciones geográficas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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