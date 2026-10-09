Por: EL PILON SA

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Las carreteras del departamento del Cesar viven un ambiente de vigilancia y control reforzado en este puente festivo. Desde el inicio de la jornada, un despliegue integrado por más de 6.000 soldados de la décima brigada, en trabajo conjunto con la policía del Cesar, se encuentra custodiando los principales corredores viales del territorio. Esta estrategia, de acuerdo con la información oficial, tiene como principal objetivo ofrecer tranquilidad y seguridad a los viajeros y familias que aprovechan los días de descanso para desplazarse dentro y fuera del departamento.

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Según reportes de las autoridades, la movilización masiva de personas en fechas festivas suele incrementar de manera notoria el flujo vehicular en las carreteras nacionales. Por este motivo, los uniformados organizados en equipos de trabajo han sido ubicados en puntos considerados estratégicos tanto por la densidad del tránsito como por la vulnerabilidad frente a posibles hechos delictivos. Los controles incluyen verificación de documentación, regulación del tráfico y prevención activa de incidentes relacionados con la seguridad.

El enfoque de las acciones no solo se limita a la presencia institucional, sino que también involucra la corresponsabilidad de los ciudadanos. Las autoridades insisten en que la seguridad vial es una tarea colectiva y, por ello, han difundido recomendaciones claras para quienes viajan durante este puente. Entre las principales sugerencias destacan el respeto por las señales de tránsito, la importancia de mantener velocidades adecuadas y la necesidad de evitar conducir bajo fatiga, factores que, de acuerdo con los organismos de control, son determinantes en la prevención de accidentes y emergencias.

El ejército nacional, por su parte, subrayó la importancia de contar con la colaboración activa de los habitantes y conductores. Para ello, ha habilitado líneas de atención gratuitas y confidenciales: la 107, denominada contra el terrorismo, y la 147, correspondiente al Gaula Militar, encargada de atender denuncias sobre secuestros y extorsiones. El objetivo es que la comunidad reporte a tiempo cualquier presencia de personas, vehículos o situaciones fuera de lo habitual que puedan representar un riesgo para la seguridad de todos.

Todas estas acciones conjuntas reflejan un esfuerzo por mantener la tranquilidad en las vías y fortalecer la confianza de quienes transitan por el Cesar, especialmente en una temporada en la que el movimiento vial se incrementa de manera significativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dispositivos de seguridad se implementaron en las carreteras del Cesar durante el puente festivo?

El dispositivo de seguridad incluyó el despliegue de más de 6.000 soldados de la décima brigada en coordinación con la policía del Cesar, ubicados en puntos estratégicos para realizar controles, prevenir delitos y regular la movilidad en las principales vías del departamento, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

¿Cómo puede la ciudadanía contribuir a la seguridad vial en el Cesar?

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía acatar las señales de tránsito, evitar el exceso de velocidad, no conducir con fatiga y reportar situaciones o personas sospechosas a las líneas 107 y 147. Estas recomendaciones buscan que la comunidad participe activamente en la prevención de incidentes y mantenga la seguridad durante los días de mayor movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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