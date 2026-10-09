La tensa situación de orden público en el suroccidente del país volvió a encender las alarmas este viernes, luego de que se registrara un frustrado atentado terrorista con un vehículo acondicionado con explosivos en uno de los corredores viales más estratégicos de Colombia. El hecho se produjo en la vía Panamericana, específicamente en el sector conocido como la Y de La Reina, ubicado en el municipio de Patía, departamento del Cauca, donde la oportuna reacción de la fuerza pública evitó una tragedia de proporciones incalculables.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades castrenses, la amenaza involucraba a un vehículo tipo taxi que transportaba material explosivo de alto poder. Las primeras pesquisas señalan directamente a la estructura criminal Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc que operan bajo el mando del máximo cabecilla conocido como alias Iván Mordisco. El operativo que permitió neutralizar la acción criminal estuvo a cargo de unidades del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, adscrito a la Brigada 29 del Ejército Nacional, las cuales realizaban labores de patrullaje y control territorial en la zona.

El reporte oficial detalla que los ocupantes del automotor se percataron de la presencia de las tropas en el sector estratégico. Al verse descubiertos y acorralados por el despliegue militar, los sujetos accionaron de manera anticipada los artefactos explosivos que portaban en el interior del vehículo. Ante esta detonación, los uniformados activaron de inmediato los protocolos de seguridad y adelantan rigurosas inspecciones periciales en el área para establecer fehacientemente si los criminales se inmolaron durante la activación de la carga, así como para descartar la existencia de otros elementos explosivos improvisados sembrados en las inmediaciones.

La activación de este mecanismo criminal generó profunda zozobra entre los habitantes y viajeros que transitan habitualmente por esta arteria vial, un eje fundamental que conecta al suroccidente colombiano con el centro del país. En canales de mensajería instantánea, la ciudadanía reaccionó con temor ante el fantasma de tragedias pasadas en rutas principales, recordando hechos violentos donde la población civil resultó gravemente afectada. Las conversaciones ciudadanas reflejaban el miedo latente ante la cercanía de los explosivos a vías arterias, señalando cómo el temor de los criminales ante la presencia de las tropas derivó en la detonación de la carga.

Afortunadamente, la rápida intervención y el despliegue táctico del Ejército Nacional impidieron que el material explosivo fuera transportado hacia zonas urbanas o utilizado para atentar directamente contra la infraestructura vial o la integridad de los transeúntes. Las unidades especializadas continúan haciendo presencia masiva en el sector para asegurar la movilidad y garantizar la normalidad en este importante corredor vial. Hasta el momento, el comando militar no ha reportado capturas de presuntos implicados, personas heridas ni afectaciones graves a la infraestructura de la carretera, mientras avanzan las investigaciones judiciales para desarticular por completo los planes terroristas de esta estructura armada en el departamento del Cauca.

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