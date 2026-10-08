Por: Blu Radio

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Tras una labor de inteligencia y después de recibir información de una fuente humana, autoridades lograron la captura de dos personas, quienes tenían en su poder más de 83 kilogramos de material explosivo que iban a ser utilizados en un atentado terrorista en la capital de Nariño.

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Durante la inspección al automotor en el que se desplazaban estos hombres, el cual, según el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, registraba adulteración en el sistema de placas, se logró la incautación de dos cilindros que contenían material explosivo.

El mandatario dijo que esta acción permitió a las autoridades actuar oportunamente y neutralizar la amenaza tras la aprehensión de dos hombres personas que, de acuerdo con la información oficial, tienen varias anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos, porte ilegal de armas y rebelión.

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El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, reconoció el trabajo de inteligencia tras advertir que la coordinación institucional permitió actuar de manera rápida para evitar que el material explosivo fuera utilizado afectando la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.

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“Una estructura armada ilegal intentó dañar la tranquilidad del municipio introduciendo artefactos de alto poder explosivo. Hoy, estos artefactos han sido destruidos de manera controlada y los responsables, capturados. Damos un parte de tranquilidad porque las autoridades y los organismos de inteligencia siguen trabajando en nuestro municipio”, aseguró el mandatario.

El jefe de la administración local dijo que la alcaldía mantiene su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública y las demás instituciones para fortalecer la seguridad y contribuir a preservar la tranquilidad de los habitantes del municipio.

Mientras tanto, la comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, coronel Andrea Carolina Cáceres, informó que los dos hombres capturadas fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien de inmediato los judicializó. Además, se realizó la destrucción controlada de más de 83 kilogramos de material explosivo encontrados en los cilindros neutralizados.

Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar se reunió con los comandantes de la Policía, Ejército y el alcalde de Pasto y afirmó que en lo que va corrido del año se han frustrado cerca de nueve amenazas.

Manifestó Escobar que este resultado refleja la importancia del trabajo de inteligencia, el intercambio de información y la articulación entre las instituciones para anticiparse a situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad nariñense.

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