Por: El Espectador

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El Centro Democrático, partido político en Colombia encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, se pronunció de manera firme respecto a los señalamientos que han surgido en contra de la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia a raíz del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Según el comunicado difundido por esta colectividad, se ha hecho hincapié en que se han emitido advertencias constantes a las autoridades sobre las graves amenazas dirigidas a sus dirigentes y precandidatos. El partido reclamó, además, que se debe "respetar la verdad" en torno a estos hechos, en referencia a las acusaciones recibidas.

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De acuerdo con el propio Centro Democrático, Paloma Valencia nunca habría recibido información previa acerca de un atentado en contra de Miguel Uribe Turbay ni de otras personas. Por el contrario, Valencia sí fue advertida sobre amenazas contra su propia integridad y, tras el atentado contra Miguel Uribe, compartió esa información con la Fiscalía General de la Nación. En palabras del comunicado, "las balas también iban dirigidas contra Paloma Valencia". En esa línea, la colectividad consideró como una falta a la verdad desconocer las denuncias y advertencias presentadas oportunamente al respecto.

Al respecto, Paloma Valencia utilizó sus redes sociales para responder a los señalamientos, calificándolos de "irresponsables". Explicó que únicamente tuvo conocimiento de alertas por posibles ataques en su contra, advertencias que le fueron enviadas el 21 de abril de 2025. Sobre el procedimiento adoptado, mencionó que su instrucción habitual ante amenazas es verificar la fuente lo mejor posible, pero en aquella ocasión se le indicó que era solo una información de oídas. No obstante, después del atentado contra Miguel Uribe y las capturas realizadas en Caquetá, decidió poner la información a disposición de la Fiscalía, considerando que podría ser de utilidad para hallar a los responsables.

El respaldo político no se hizo esperar. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, así como el expresidente Uribe y otros congresistas del partido, manifestaron públicamente su apoyo a Valencia y criticaron a quienes la acusan, señalando incluso la confusión entre "sicarios materiales y sicarios digitales". Estas tensiones reflejan las permanentes fricciones en la relación entre el uribismo y el abelardismo, como se ha visto en debates dentro del Congreso frente a temas sensibles, por ejemplo, el "rescate fiscal". Aunque, cabe aclarar, ninguno de los líderes abelardistas mencionados se refirió directamente al caso en cuestión.

¿Por qué se acusa a Paloma Valencia en relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Las acusaciones contra Paloma Valencia provienen de señalamientos acerca de una supuesta información recibida sobre amenazas previas al atentado contra Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, tanto Valencia como el Centro Democrático afirman que nunca tuvo conocimiento de un atentado contra Miguel Uribe y sí advirtió sobre amenazas contra su propia vida, las cuales fueron informadas a la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con información publicada por el partido y declaraciones de la exsenadora.

¿Qué significa 'rescate fiscal' en el contexto de las discusiones en el Congreso?

El término "rescate fiscal" se menciona en el artículo para referirse a un proyecto de ley debatido en el Congreso. En este contexto, hace alusión a medidas legislativas orientadas a fortalecer o equilibrar las finanzas públicas del país, mediante propuestas de ajuste presupuestal o políticas fiscales. La expresión también sirve para ejemplificar los escenarios de diálogo y confrontación política entre el uribismo y el abelardismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.