Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá impulsa una nueva etapa en su estrategia de participación ciudadana a través de la iniciativa conocida como Proyecta Local – Presupuestos Participativos. Este programa, liderado por la administración distrital bajo el mando del alcalde Carlos Fernando Galán, se enfoca en que habitantes de distintas localidades tengan voz activa en la transformación de sus territorios. De acuerdo con información publicada por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, este proceso busca fortalecer el tejido social mediante la construcción colectiva de propuestas que atienden las necesidades propias de cada comunidad.

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Como parte de esa apertura a la ciudadanía, la administración distrital invita a participar en la próxima jornada de rendición de cuentas. Esta actividad se llevará a cabo el martes 24 de noviembre a las 6:00 p. m., en modalidad virtual, y permitirá a quienes asistan conocer detalles sobre la evolución del proceso. De acuerdo con la información oficial, en este espacio se presentarán los antecedentes, los progresos logrados tras la reciente reformulación del programa en 2026, los resultados concretos y los principales logros que han marcado el presente año.

Durante la rendición de cuentas, se proporcionarán cifras del proceso, como el número de ideas presentadas por ciudadanos y cuántas personas participaron en cada etapa. También se dará a conocer cuántas propuestas están en camino de convertirse en proyectos ejecutados en los próximos periodos, y se ofrecerá la posibilidad de integrarse a la firma de las Actas de Acuerdos Participativos. Dichos documentos recolectan las iniciativas seleccionadas y ratifican el compromiso colectivo por mejorar la vida y fomentar el desarrollo local, según información de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG).

El evento incluirá la respuesta a preguntas enviadas por residentes de la ciudad a través del formulario dispuesto entre el 10 y el 13 de noviembre de 2026. Las inquietudes giran en torno a las distintas etapas de Proyecta Local – Presupuestos Participativos, como los momentos de alistamiento, la revisión técnica y la priorización de propuestas. Con este acto, la alcaldía refuerza su compromiso hacia una gestión pública más transparente, incluyente y efectiva, en la que la voz de la ciudadanía se convierte en motor de transformación, como lo destaca la Secretaría Distrital de Gobierno en sus canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la rendición de cuentas de Proyecta Local – Presupuestos Participativos en Bogotá?

Para ser parte de la rendición de cuentas de Proyecta Local – Presupuestos Participativos, usted debe conectarse virtualmente el martes 24 de noviembre a las 6:00 p. m. a través del enlace divulgado por la Secretaría Distrital de Gobierno. Durante la jornada, la ciudadanía tendrá acceso a la información sobre las etapas, los avances y las cifras del proceso, así como la oportunidad de resolver dudas presentadas previamente por medio del formulario entre el 10 y el 13 de noviembre de 2026.

¿Qué son las Actas de Acuerdos Participativos en el proceso de Presupuestos Participativos de Bogotá?

Las Actas de Acuerdos Participativos son documentos que recogen las iniciativas seleccionadas durante el proceso de presupuestos participativos, certificando así el compromiso adquirido entre la administración distrital y la comunidad. Según la información oficial, firmar estas actas significa que las ideas ciudadanas prioritarias serán integradas a la agenda de ejecución local y contribuirán directamente al desarrollo y la mejora de las localidades en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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