Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un reciente episodio de inseguridad sacudió el barrio 7 de Agosto en la localidad de Barrios Unidos, donde un conductor que trabajaba mediante una aplicación digital de transporte cayó víctima de un asalto perpetrado por dos pasajeros que solicitaban el servicio. Según detallaron las autoridades, tras abordar el vehículo, los delincuentes amenazaron al conductor con armas cortopunzantes y procedieron a atarlo de pies y manos, además de amordazarlo con los cordones de sus propios zapatos. El robo no solo incluyó la privación de la libertad de la víctima, sino también el hurto de su automóvil, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Sigue a PULZO en Discover

El recorrido forzado culminó en la zona de Normandía, ubicada en la localidad de Fontibón. Una vez allí, la víctima fue abandonada en una zona boscosa de la vía que conecta Bogotá con el municipio de La Calera, en Cundinamarca. La rápida activación del sistema de rastreo GPS instalado en el vehículo permitió a las autoridades seguir la ruta del automóvil y coordinar su búsqueda de manera oportuna.

Fue en la calle 53 con carrera 13, en la localidad de Chapinero, donde uniformados en patrullaje identificaron el vehículo reportado por hurto. Al realizar el registro, comprobaron que dos sujetos de 19 y 21 años se movilizaban en el interior del automóvil. En el mismo procedimiento se logra recuperar la totalidad de los bienes robados y detener a los presuntos responsables en flagrancia, evitando así una posible fuga. Esta información fue confirmada por voceros de la Policía citados por El Espectador.

Este caso surgen en medio de la preocupación por modalidades delictivas recientes en Bogotá, como la que tiene en la mira a ‘Los Nocturnos’. De acuerdo con una investigación conjunta de la Policía y la Fiscalía de cinco meses, esta organización está señalada de cometer “paseos millonarios” especialmente a la salida de eventos masivos, donde elegían a sus víctimas, las abordaban en taxis conducidos por cómplices y las mantenían retenidas para obtener acceso a sus celulares y medios de pago. Entre las víctimas documentadas, una pareja fue secuestrada durante casi 24 horas y despojada de aproximadamente 60 millones de pesos después de ser drogada, según los informes de las autoridades.

Actualmente, seis presuntos miembros de esta banda —cuatro hombres y dos mujeres— fueron capturados en diversos operativos en puntos de Bogotá como Engativá, Usme y Rafael Uribe Uribe, así como en Soacha. Todos enfrentarán cargos por secuestro extorsivo agravado y hurto agravado. Un juez de control de garantías tomó la decisión de enviarlos a centro carcelario mientras avanzan las investigaciones pertinentes, según la información publicada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los métodos usados por ‘Los Nocturnos’ para cometer paseos millonarios en Bogotá?

De acuerdo con la investigación de la Policía y la Fiscalía mencionada por El Espectador, ‘Los Nocturnos’ seleccionaban a las víctimas que salían de conciertos o eventos masivos en Bogotá, las abordaban en taxis manejados por cómplices y usaban sustancias químicas, incluyendo benzodiacepinas, para reducir su capacidad de reacción. Posteriormente, retenían a las personas durante horas para obtener acceso a sus celulares y medios de pago y así realizar compras y transacciones bancarias fraudulentas.

¿Qué consecuencias legales enfrentan los presuntos miembros de ‘Los Nocturnos’ tras su captura en Bogotá?

Según la información de El Espectador, los seis presuntos integrantes de ‘Los Nocturnos’ fueron detenidos y deberán responder ante la justicia por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado. Un juez tomó la decisión de dictarles medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso investigativo en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z