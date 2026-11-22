Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para Bogotá el lunes 23 de noviembre de 2026, según información reunida por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), indica que la ciudad vivirá una jornada mayormente seca y con temperaturas propias de la temporada. Durante la madrugada, se prevé cielo parcialmente nublado acompañado de tiempo seco y una temperatura mínima de 8 °C. En la mañana persistirán las condiciones de cielo entre nublado y parcialmente nublado, manteniéndose el predominio del clima seco.

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Para quienes deseen profundizar en el estado del tiempo y la probabilidad de lluvias en Bogotá, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) brinda información en tiempo real, incluyendo temperaturas máxima y mínima del día. Este sistema también es útil para tomar decisiones sobre los desplazamientos diarios y anticipar variaciones climáticas que puedan afectar las actividades programadas.

Consultar el pronóstico de lluvias en la ciudad es sencillo. De acuerdo con las recomendaciones divulgadas, basta con acceder a la plataforma mapas.bogota.gov.co; desde allí, el usuario debe ingresar a la opción de “Otros mapas”, seleccionar “Lluvias” y digitar la dirección exacta donde quiere consultar el estado climático. El sistema arroja de inmediato la información solicitada, permitiendo planear rutas y reducir la exposición a posibles lluvias inesperadas.

Pese a que el 2026 está marcado por la incidencia del fenómeno de El Niño, que usualmente significa reducción de lluvias y aumento de temperatura, el IDIGER aclara que la segunda temporada de lluvias no desaparece en Bogotá. Las recientes precipitaciones y episodios de granizada, a pesar de El Niño, demuestran la variabilidad climática que caracteriza a la capital. Este fenómeno es un evento natural que altera los patrones atmosféricos al calentar anómalamente las aguas del Pacífico tropical, generando efectos directos sobre el clima de regiones como la Andina y la Caribe, entre ellas Bogotá.

Finalmente, para quienes buscan información adicional, es importante recordar que el pronóstico del tiempo, el radar meteorológico y el estado del clima en tiempo real pueden consultarse en el Sistema Alerta Bogotá (SAB), permitiendo así tomar decisiones informadas acerca de la movilidad y actividades en el Distrito Capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde consultar el pronóstico del clima y lluvias en Bogotá hoy?

Usted puede consultar el pronóstico del clima, la probabilidad de lluvias y condiciones actuales de Bogotá en el Sistema Alerta Bogotá (SAB), que ofrece información en tiempo real y herramientas prácticas como el mapa de lluvias disponible en mapas.bogota.gov.co. Esto facilita la planeación de sus desplazamientos con base en datos oficiales del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño, según lo explicado por el IDIGER, es un evento natural de variabilidad climática que calienta de manera anómala las aguas del Pacífico tropical, lo que altera los patrones atmosféricos globales. En Bogotá, sus principales efectos suelen ser menor cantidad de lluvias y temperaturas más altas; sin embargo, esto no elimina por completo las temporadas de lluvias en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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