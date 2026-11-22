Por: Portal Bogotá

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El lunes 23 de noviembre de 2026, Bogotá aplicará la medida de pico y placa para diferentes tipos de vehículos, según la información oficial emitida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta restricción vehicular busca organizar el tráfico e impactar positivamente la movilidad en la ciudad. De acuerdo con la SDM, se establecen diferentes horarios y condiciones de circulación de acuerdo con el tipo de vehículo, basándose en el número final de la placa.

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Para los taxis, la medida tiene un horario estrictamente definido, que inicia a las 5:30 de la mañana y se extiende hasta las 9:00 de la noche. Durante este lunes 23 de noviembre, podrán transitar los taxis cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Se resalta que este sistema se mantiene durante toda la jornada y es fundamental que los conductores lo tengan presente para evitar sanciones.

Los vehículos de servicio especial, también conocidos como placa blanca, están sujetos a una regulación similar: la medida aplica de lunes a sábado, en el mismo horario de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Para este día, los permitidos para circular son aquellos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0, igual que para los taxis. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, esto contribuye a una mejor redistribución del flujo vehicular de transporte especial en la ciudad.

En el caso de los vehículos particulares, la restricción inicia un poco más tarde, a las 6:00 de la mañana, y también finaliza a las 9:00 de la noche. Dado que la fecha corresponde a un día impar, se autoriza la circulación de autos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Es importante que los ciudadanos confirmen la terminación de su placa antes de movilizarse, pues incumplir la medida puede acarrear sanciones.

Para quienes desean estar exentos temporalmente de esta restricción, existe la opción llamada Pico y Placa Solidario, que únicamente se puede tramitar a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, www.movilidadbogota.gov.co. El pago debe hacerse exclusivamente mediante botón de PSE en el sitio oficial. La entidad insiste en que no hay intermediarios ni otras páginas autorizadas, y advierte al público sobre sitios fraudulentos que ofrecen este servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles vehículos pueden circular el 23 de noviembre de 2026 en Bogotá según el pico y placa?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, ese lunes pueden circular los taxis y vehículos de servicio especial que tengan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Para los vehículos particulares solo están permitidos los que tienen placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

¿Cómo se puede tramitar el Pico y Placa Solidario en Bogotá y qué es?

El Pico y Placa Solidario es un permiso oficial que permite a los ciudadanos circular durante las restricciones del pico y placa. Solo puede solicitarse y pagarse en la web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, utilizando el botón de PSE. Esta es la única manera válida, y la entidad recalca que no utiliza intermediarios ni otras páginas para este propósito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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