Por: Portal Bogotá

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En un esfuerzo por elevar la calidad de vida de la población privada de la libertad, la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres llevó a cabo una jornada de salud visual, resultado de una alianza con la Fundación Yo Soy Valiente. De acuerdo con información oficial de la cárcel, este evento tuvo como beneficiarios a 60 personas internas, quienes accedieron a revisiones visuales especializadas para conocer y verificar el estado de su visión, así como para recibir una valoración profesional.

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Durante la jornada, además de los exámenes visuales, los participantes recibieron gafas donadas por parte de la fundación, lo que representa un paso importante hacia la mejora de sus condiciones visuales. Este apoyo facilita que los internos puedan desarrollarse mejor en sus actividades diarias, permitiendo una mayor autonomía y bienestar dentro de su entorno. Según la directora de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, capitán (Rp) Adriana Patricia Hernández Marín, “este tipo de acciones juega un papel fundamental en la salud y calidad de vida de las PPL”, refiriéndose a las Personas Privadas de la Libertad.

El agradecimiento y el impacto emocional de la jornada también fueron notorios entre los beneficiarios. Uno de ellos manifestó: “Hoy, después de mucho tiempo, puedo decir que recuperé mi vista y estoy muy feliz, esto significa mucho para todos los que estamos aquí”, demostrando la relevancia de estas actividades solidarias dentro de los centros de reclusión.

De acuerdo con la información de la entidad, estas iniciativas forman parte de un modelo integral de atención que la Cárcel Distrital de Bogotá desarrolla para las personas en custodia, lo que la posiciona como un modelo de referencia incluso a nivel internacional. La articulación entre sector público y organizaciones que promueven el bienestar social refuerza el compromiso con la dignidad y el respeto a los derechos fundamentales de quienes se encuentran privados de su libertad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda una jornada de salud visual a la calidad de vida de personas privadas de la libertad?

La realización de jornadas de salud visual, como la organizada por la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres junto con la Fundación Yo Soy Valiente, permite a los internos acceder a exámenes oftalmológicos y a la donación de gafas. Esto mejora su capacidad para ejecutar tareas cotidianas y fomenta el bienestar general, aportando a un entorno más digno y saludable al interior del centro de reclusión.

¿Qué significa la sigla PPL en el contexto penitenciario?

PPL significa Personas Privadas de la Libertad. Hace referencia a quienes, por distintas razones legales, se encuentran en centros penitenciarios o bajo custodia estatal. En el contexto de la Cárcel Distrital de Bogotá, es la manera como se denominan a los internos beneficiados por programas de atención integral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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