Por: Portal Bogotá

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La oferta cultural de Bogotá se expande y fortalece con la llegada de nuevas propuestas que entrelazan el mundo digital y el presencial. De acuerdo con la plataforma ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán presenta ‘La noche oscura del alma’, un podcast que profundiza en prácticas culturales y esotéricas, y que, en esta ocasión, convoca a un encuentro físico pensado para el debate y la reflexión. La cita está programada para el 27 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m., en la Sala Gaitán del emblemático teatro, con ingreso mediante boletería.

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La actividad propone trasladar la conversación digital al plano tangible, permitiendo que los asistentes compartan un espacio con el fotógrafo bogotano Andrés Ríos. Según la información divulgada por la plataforma de eventos, la obra de Ríos se distingue por un enfoque íntimo que explora los vínculos afectivos y la cotidianidad, lo que le otorga a la experiencia un carácter cercano y reflexivo. A través de este evento, el invitado compartirá su visión sobre la fotografía y su relación con la vida, abordando temas como la memoria y el valor de los momentos simples.

Uno de los elementos centrales del encuentro es la creación de un fanzine -una publicación autogestionada y de formato libre- realizado especialmente para la actividad. Este material incluirá imágenes de Andrés Ríos y una serie de preguntas diseñadas para provocar la reflexión personal y colectiva. Los asistentes tendrán la posibilidad de intervenir el fanzine, añadiendo sus respuestas y pensamientos, y de participar activamente en un espacio donde podrán compartir sus propias experiencias con los demás.

Además, el encuentro culminará con un espacio de diálogo directo entre el público y Andrés Ríos. Quienes asistan tendrán la opción de preguntar y comentar con el fotógrafo, posibilitando un intercambio directo que enriquece el valor del evento. Así, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán demuestra su interés en innovar, apostando por nuevos formatos que acercan tanto a creadores de contenidos sonoros como a sus audiencias, estableciendo la Sala Gaitán como un lugar propicio para nuevas formas de narrar y compartir vivencias, según la información publicada por la agenda oficial del teatro.

¿Cuándo y dónde será el evento 'La noche oscura del alma' en Bogotá?

El evento ‘La noche oscura del alma’ está programado para el 27 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m. en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicada en la carrera 7 No. 22 - 79. El ingreso será mediante boletería, según la información proporcionada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Qué es un fanzine y cómo se usará en el evento del Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

Un fanzine es una publicación de producción independiente y formato libre, utilizada para compartir ideas, imágenes o reflexiones de manera creativa. En este evento, el fanzine incluirá fotos de Andrés Ríos y preguntas para la reflexión, permitiendo que los asistentes escriban sus respuestas, pensamientos y compartan sus experiencias, fomentando la participación activa y el intercambio colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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