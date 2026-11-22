Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La limpieza y el buen estado de las calles en Bogotá representan una tarea compartida entre las autoridades y quienes habitan la ciudad. En ese sentido, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), de acuerdo con lo comunicado en el portal oficial de la ciudad, mantiene abierta la invitación para que la ciudadanía se responsabilice de la disposición adecuada de residuos voluminosos, especialmente aquellos que los operadores de aseo no recogen de forma habitual, como muebles en mal estado, escombros y otros objetos de gran tamaño. Con esta iniciativa, que estará disponible en diversas localidades entre el 23 y el 28 de noviembre de 2026, se busca acercar el servicio a la comunidad y reducir la presencia de residuos en espacios públicos, fortaleciendo la convivencia y el cuidado de cada barrio.

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Los llamados Ecopuntos, gestionados semanalmente por la UAESP, son lugares habilitados para recibir escombros, residuos provenientes de construcción y demolición, así como elementos como colchones, trozos de madera, tejas y todo tipo de mobiliario deteriorado. Según la información oficial, estos residuos no forman parte de la recolección habitual de basuras que realiza el operador de aseo, lo que resalta la importancia de que las personas acudan a estos lugares especializados para deshacerse responsablemente de estos artículos. Los Ecopuntos varían semana a semana en su ubicación, adaptándose a las necesidades de los distintos barrios y facilitando que nadie se quede sin acceso a este servicio.

De acuerdo con la UAESP, la disposición correcta de estos materiales contribuye significativamente a mantener el entorno urbano en mejores condiciones y a prevenir situaciones que afectan la salud y el bienestar colectivo. El proceso se complementa con la participación activa de la ciudadanía en tareas básicas como la separación adecuada de los residuos en el hogar, el respeto por los horarios de recolección y la utilización de canales establecidos para la recogida. Al contar con herramientas digitales como la página web Aseo Bogotá, la capital ofrece información clara y práctica sobre el servicio público de aseo y los puntos de recolección habilitados, permitiendo así que los habitantes puedan consultar rápidamente instrucciones y recomendaciones para evitar sanciones o impactos negativos en el entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se pueden llevar muebles viejos y escombros en Bogotá en noviembre de 2026?

De acuerdo con la información publicada por la UAESP, durante la semana del 23 al 28 de noviembre de 2026 se habilitarán Ecopuntos en varias localidades de Bogotá. En estos puntos, los habitantes pueden llevar aquellos residuos voluminosos, escombros y muebles en mal estado que los operadores habituales no recogen. Las ubicaciones específicas de los Ecopuntos se pueden consultar ingresando al portal web oficial de la UAESP o a través de la plataforma Aseo Bogotá.

¿Qué tipo de residuos recibe un Ecopunto y por qué no los recoge el operador de aseo?

En los Ecopuntos gestionados por la UAESP se reciben residuos que no son tratados por el servicio de aseo convencional, tales como escombros, restos de construcción y demolición, colchones viejos, partes de madera, muebles abandonados y tejas deterioradas. Estos materiales no entran en el esquema de recolección habitual debido a su tamaño y manejo especializado, razón por la cual es crucial que los ciudadanos los lleven a los puntos habilitados expresamente para tal fin.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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