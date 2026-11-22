Por: Portal Bogotá

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El lunes 23 de noviembre de 2026, está prevista una serie de cortes de luz en diversas zonas de Bogotá y en el municipio de Funza, de acuerdo con información oficial publicada en el portal de la Alcaldía de Bogotá. La suspensión del servicio de energía eléctrica se dará debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro que realiza Enel Colombia. Las zonas afectadas incluyen distintos barrios de la capital y la vereda Florida en Funza, Cundinamarca.

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Según la Alcaldía de Bogotá, en la localidad de Barrios Unidos el sector denominado La Castellana, ubicado desde la carrera 46 hasta la carrera 48 entre calle 92 y calle 94, experimentará cortes de energía desde las 8:15 a. m. hasta la 1:00 p. m. En la localidad de Bosa, específicamente en el barrio Islandia, los trabajos se harán entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., afectando el área comprendida entre la carrera 81 y la carrera 83, desde la calle 72 Sur hasta la calle 74 Sur. Por su parte, en Chapinero, el sector de Pardo Rubio, entre la calle 48 y la calle 50 y desde la carrera 4 a la carrera 6, estará sin servicio desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

En la localidad de Ciudad Bolívar, el barrio San Rafael será impactado por los cortes, delimitándose desde la carrera 17 a la carrera 19 y entre la calle 68 Sur y la calle 70 Sur. El corte se programó de 8:15 a. m. a 5:00 p. m. En la localidad de Kennedy, el sector Tintalá tendrá interrupción en el servicio desde la calle 6 a la calle 9 y entre la carrera 93 y la carrera 95, desde las 7:00 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Por fuera de Bogotá, en el municipio de Funza, Cundinamarca, la vereda Florida tendrá suspensión del servicio entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m., también por trabajos en la red eléctrica realizados por Enel Colombia.

La empresa encargada de los trabajos, Enel Colombia, aconseja a los usuarios afectados desconectar los electrodomésticos para evitar daños, organizar las actividades del día teniendo en cuenta los horarios de corte, y conservar alimentos refrigerados evitando abrir la nevera con frecuencia durante la suspensión. Además, se recomienda permitir el ingreso del personal técnico debidamente identificado y validar su identidad llamando a la línea oficial de Enel Colombia, en caso de dudas de seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá y Funza tendrán cortes de luz el lunes 23 de noviembre de 2026?

Para el lunes 23 de noviembre de 2026, los cortes programados por Enel Colombia afectarán los barrios La Castellana en Barrios Unidos, Islandia en Bosa, Pardo Rubio en Chapinero, San Rafael en Ciudad Bolívar y Tintalá en Kennedy. En el municipio vecino de Funza, la vereda Florida tampoco tendrá suministro eléctrico según informó la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los cortes de energía programados?

Enel Colombia recomienda desconectar electrodomésticos, organizar las actividades según el horario de corte y evitar abrir la nevera durante la suspensión para conservar los alimentos. Además, sugiere permitir el ingreso del personal técnico tras verificar su identidad, lo que se puede hacer llamando al número 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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