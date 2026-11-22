Las opiniones de los ciudadanos consultados en las calles de Bogotá sobre los primeros 100 días de gobierno de Abelardo de la Espriella reflejan posturas polarizadas entre agradecimientos por seguridad y dignidad, pedidos de reelección, críticas a la gestión económica y reproches por el estilo de liderazgo, de acuerdo con un sondeo hecho para Pulzo.com por los periodistas Winnie Rodríguez y David Aponte en distintos sectores del sur y el norte de la capital. Durante el recorrido urbano, los transeúntes expresaron mensajes tanto de respaldo entusiasta como de inconformidad frente al desempeño del mandatario en sus primeros meses al frente de la Presidencia.

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Entre las voces favorables, una ciudadana pidió bendiciones para el jefe de Estado —“Todo bien, presidente, luchemos por la vida. Sigamos adelante, viva la patria. Yo espero que Dios lo bendiga y que le vaya bien en su gestión, dado que de eso dependemos todos los colombianos”—, mientras otra agradeció por la reducción de riesgos en el espacio público al afirmar: “Gracias por habernos quitado tanto peligro de nuestras calles”. A esos respaldos se sumó una mujer que destacó el trato y planteó continuidad en el cargo: “Mi presidente hermoso, te amo, gracias, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias porque tú nos has dado una buena dignidad, una verdadera dignidad. Te amamos, queremos la reelección, sigue adelante”, seguida de otra expresión afectuosa que exclamó: “Ay papacito, eres lindo”.

Asimismo, otros ciudadanos manifestaron expectativas positivas y gratitud por los resultados percibidos en áreas clave del Estado, como un transeúnte que señaló: “Otra nueva era de la presidencia, esperamos que todo sea mejor y hayan nuevas oportunidades para el pueblo colombiano. Señor presidente, firme por la patria”. En la misma línea, una mujer calificó su desempeño como “Excelente, señor presidente, feliz, dichosa”, y otro consultado sostuvo: “No hay palabras para agradecerle todo lo que ha generado, todo lo que ha hecho en seguridad, en política, en economía”.

En contraste, otros bogotanos cuestionaron duramente los efectos de la administración y la actitud pública del mandatario, comenzando por una ciudadana que lanzó una frase irónica sobre el lema oficial: “La patria milagro ahora ya la comprendí, porque se trata de un verdadero milagro vivir con la miseria con la que nos está dejando Abelardo de la Espriella”. A los reparos se agregaron un hombre que advirtió “Gobernar a Colombia no es regalarle puestos a sus amigos”, una mujer que resumió su postura con un “Pues la verdad no me ha gustado” y otra joven que criticó el uso de redes sociales al decir: “Pues a él le parece mejor ser tiktoker, entonces pues uno que espera de un presidente así”.

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